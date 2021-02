14-F

Acte central de campanya de la CUP-Guanyem a a l'hospital de Sant Pau de Barcelona

Comptarà amb la participació de:

Pau Juvillà, candidat per Lleida

Laia Estrada, candidata per Tarragona

Dani Cornellà, candidat per Girona

Natàlia Sánchez, ex diputada al Parlament de Catalunya

Mireia Vehí, diputada al Congrés dels diputats

David Fernández, ex diputat i activista

Gabriela Serra, ex diputada i activista

Dolors Sabater, candidata per Barcelona

Us recordem que podeu assistir-hi presencialment (amb inscripció prèvia a través d'aquest enllaç) o seguir-lo per streaming.