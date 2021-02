Energia

La CUP Reus creu que l’empresa pública d’energia hauria de donar servei públic i no veure’s només com una oportunitat de negoci

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus ha valorat avui la memòria de la viabilitat econòmica, social i ambiental de la futura empresa energètica municipal, ReusEnergia. Encara que donen suport a la creació del projecte, critiquen que el seu plantejament es basa en un interès purament empresarial, amb una visió d’oportunitat de negoci per al mateix Ajuntament i sense donar servei a la ciutadania. Al contrari, la CUP defensa que l’objectiu principal de la comercialitzadora, com empresa pública, hauria de ser protegir la ciutadania dels abusos de les grans elèctriques i atendre les necessitats d’emergència i cobertura bàsica de les persones més vulnerables.





La regidora Mònica Pàmies ha denunciat que darrere del projecte «no hi ha un interès ecològic», sinó que el motiu principal de la nova comercialitzadora és que «l’Ajuntament pagui la llum més barata». Aquest estalvi es produiria a llarg termini gràcies a la venda de l’energia produïda per plaques solars instal·lades als edificis públics. La diferència d’energia es continuaria comprant al mercat ordinari. En aquest sentit, Pàmies comenta que «no es tracta d’un canvi de model, sinó un canvi de rol, on es passa a ser venedor i no només client».





D’altra banda, la regidora critica que no s’hagi considerat altres sistemes de producció d’energia neta, com els aerogeneradors o la biomasa. Remarca, «ens trobem en una ciutat amb molt de vent i no entenem per què no s’ha contemplat aquesta opció». Un altre error que veu la CUP és que no es preveu cap estalvi o racionalització de l’energia durant els propers anys, «una mesura que hauria de ser primordial». Per això, denuncien que es tracta d’un altre exemple de «capitalisme verd», que no es va al fons de la qüestió ni hi ha una mentalitat ecologista amb beneficis reals per a la ciutadania.





Tot i això, la CUP celebra la futura creació de l’empresa energètica municipal ReusEnergia, com a model de gestió i titularitat pública. Ara bé, qualifiquen de “curiós” que s’hagi volgut fer amb l’energia però no amb el servei de la brossa o amb una protectora d’animals municipal.