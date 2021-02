INTERNACIONAL

Borrell demana a Rússia que alliberi Navalni i Lavrov li respon amb els presos polítics

L'alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea (UE), Josep Borrell, ha demanat aquest divendres al ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, l'alliberament de l'líder opositor rus, Aleksei Navalni, i una investigació imparcial de l'enverinament que aquest va patir a l'agost de' 2020 i Lavrov li ha contestat amb la situació a l'Estat espanyol dels presos independentistes catalans.

Lavrov ha afirmat que 'els líders independentistes catalans són a la presó per organitzar un referèndum, una decisió que la justícia espanyola no ha revocat malgrat que tribunals d'Alemanya i Bèlgica van fallar en contra'. 'Espanya ha defensat el seu sistema judicial i ha demanat no dubtar de les seves decisions. Això és el que volem que faci Occident en termes de reciprocitat' amb el cas Navalni. Segons Lavrov el cas dels presos independentistes és un exemple de 'decisions judicials motivades políticament'.