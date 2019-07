Josep Borrell utilitza les ambaixades espanyoles per espiar l'acció exterior de la Generalitat

Josep Borrell utilitza les ambaixades espanyoles per espiar l'acció exterior de la Generalitat. L'Advocacia de l'Estat ha passat aquests informes de l'espionatge organitzat per Borrell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per demanar el tancament de les delegacions de la Generalitat a Berlín, Londres i Ginebra.

En la documentació aportada es descriu la "situació en l'àmbit internacional de Catalunya", detallant com la política exterior del Govern "se centra en la promoció del projecte secessionista". Així s'afirma, per exemple, que "les delegacions de la Generalitat a l'exterior han rebut instruccions d'Oriol Junqueras per realitzar contactes amb representants de les congregacions i eclesiàstiques en els seus països corresponents per millorar la situació dels polítics presos catalans".

El Ministerio de Exteriores ha evitat referir-se a la "documentació reservada" que està en poder de les instàncies judicials, però sí que ha dit a través del seu portaveu, Amador Sánchez-Rico, que entre les seves "tasques" hi ha el de "detectar l'ús indegut de fons i recursos públics per menyscabar la imatge d'Espanya i intentar consumar el projecte separatista". "Exteriors ha d'evitar de totes totes que se segueixi produint sota falsos pretextos aquest ús indegut tal com succeeix en algunes delegacions del Govern català a l'exterior", ha dit el protaveu del Ministerio de Exteriores.

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit de forma extraordinària aquest matí amb el vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès, la portaveu, Meritxell Budó, i el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, per analitzar el "escàndol d'espionatge a les delegacions del Govern a l'Exterior". El president ha sostingut que el "Borrell Gate" és una prova més de "la impunitat desbocada amb què actuen les clavegueres de l'Estat" i ha demanat la dimissió del ministre d'Exteriors espanyol Jose Borrell per "investigar idees i perseguir gent que només anava a defensar la independència".