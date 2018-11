INTOXICACIÖ

L'escopinada inexistent és l'enèsima falsificació de José Borrell

Ahir José Borrell es va inventar una escopinada contra ell ( que ni els diputats del PSOE van veure ) en l'enèsima mentida del ministre. Borrell és conegut per les seves mentides contra l'independentisme català i les seves 'trampes econòmiques' la darrera de les quals ha estat a la junta directiva d'Abengoa (on Jose Borrell cobrava 200.000 euros a l'any) amb la falsificaió de comptes de l'empresa i la venda d'accions fraudulentes ( que finalment s'ha saldat amb una multa ). Curiosament fa un parell d'any el ministre estafador va ser estafat perquè va ser víctima d'una estafa en una pàgina web especulativa (compra-venda de divises) que li va costar 150.000 euros.

L'exministre d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient sempre ha col·laborat activament amb organitzacions unionistes catalanes (als anys '90 el seu "entrenador" d'oratòria va ser Albert Boadella). Borrell recentment investigat per "alteración de cuentas" fa uns anys publicà el llibre "Las cuentas y los cuentos de la independencia" on afirmava que la independència és un "mal negoci per Catalunya".