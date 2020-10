Clavegueres policials

"No podem permetre que la Generalitat de Catalunya, el CTTI i els Mossos d’Esquadra actuïn de la mateixa manera que ho fan dia a dia les clavegueres de l’Estat"

Amb aquestes paraules, Pirates de Catalunya, contesta a les suplantacions digitals fetes pels Mossos d'Esquadra, segons publica el setmanari La Directa. La formació apunta que Jordi Puignerò i Miquel Sàmper, així com la resta de consellers d’Interior dels darrers anys, han actuat de manera idèntica que l’aparell repressor de l’Estat i, en aquest cas, contra organitzacions polítiques i entitats socials com Sindicats de Llogateres o Casals i Ateneus.

El comunicat de Pirates de Catalunya continua sen contundent, tot dient que "no podem permetre que els cossos de seguretat puguin actuar amb impunitat, ni dins ni fora d'Internet. Ni portar a terme, dins de la seva activitat, accions delictives, malgrat que la suplantació no estigui recollida com delicte penat en el Codi Penal. Però amb els precedents explicats en el reportatge, cal investigar-ho i que els responsables s'enfrontin a les conseqüències d'uns actes clarament fora de lloc en una democràcia."

Pitares de Catalunya exigirà dimisions, "en el seu moment el rastreig de les activitats en xarxes socials, eminentment públiques, va portar a la creació d'una comissió d'investigació i a sol·licitar la dimissió del conseller d'Interior, Felip Puig. Avui, des de Pirates, davant d'aquesta flagrant violació de drets exigim que s'assumeixin responsabilitats immediatament a tots els nivells. Si no s'assumeixen ni hi ha les dimissions i accions polítiques i judicials corresponents, exigirem el cessament immediat de Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i president del CTTI, així com el de tota la seva cúpula amb el gerent Xavier Milà al capdavant, i de l'actual conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i tots els responsables d'aquestes investigacions per part dels Mossos d'Esquadra, en cas de no fer les depuracions necessàries."