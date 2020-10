Vandellòs I

Ecologistes en Acció de Catalunya demana revisar l’acord sobre la vida activa de les centrals nuclears de l’Estat espanyol

Amb motiu del 31 aniversari de l’accident de Vandellòs I

El motiu principal d’aquesta demanda rau amb preservació la salut i seguretat de la ciutadania que es veu amenaçada per unes instal·lacions envellides i amb constants incidències que reflecteixen el desgast del seu funcionament.

Un altre motiu és l’econòmic, s'ha insistit en la necessitat de no renovar les autoritzacions de funcionament, la qual cosa no ha estat tinguda en compte per part de l’actual Govern de l’Estat. La raó de la nostra insistència en aquest aspecte, és perquè entenem que les empreses elèctriques, han de fer unes inversions molt importants per adaptar-se a les noves normes post accident de Fukushima que dubtem puguin assumir , la qual cosa pot acabar en un funcionament irregular d’aquestes plantes atòmiques amb la permissivitat del Consell de Seguretat Nuclear o pagant la ciutadania el “lucro cesante” de la seva activitat perquè s’hagin de veure obligats a tancar tenint encara el permís de funcionament vigent.

Finalment , aquesta darrera setmana membres de la nostra organització, hem tingut una reunió amb ENRESA l’empresa encarregada de gestionar els residus radioactius procedents de les C.N de l’Estat espanyol, que en l’esborrany del setè Pla de Residus ,insisteixen en tindre un ATC (magatzem de residus temporal centralitzat) abans de l’any 2028 i un AGP (geològic en profunditat) al 2073. Descartat l’emplaçament de Villar de Cañas, s’obrirà un nou front en la lluita antinuclear sigui on sigui que es vulgui ubicar, és més necessari que mai parar la producció d’energia nuclear per parar la producció d’uns residus que encara no tenen solucionat el tema de la seva ubicació final, els 3.328 milions d’euros que ENRESA té previst destinar al AGP són del tot insuficients per un emplaçament d’aquestes característiques amb la qual cosa l’ ATC encara que sigui per una qüestió econòmica pot allargar molt més dels 60 anys previstos la seva activitat.

Per a Ecologistes en Acció la possibilitat d’un altre accident com el que es va produir a Vandellòs I, és altament probable a les C.N de l’Estat per la qual cosa considerem urgent l’aturada de les plantes atòmiques de l’Estat.

L'accident

Era el 19 d'octubre de 1989 quan un incendi al generador va posar en risc el reactor de la C.N Vandellòs I, que es va quedar sense refrigeració. Si el reactor s'hagués fos, el risc d'una fuita radioactiva hauria estat molt gran. No es va avisar la població, no es van activar els plans d'emergència i es va parlar només d'un petit incendi.

La gran estructura que conté el reactor, encara haurà d'esperar fins al 2028 per poder ser desmantellada.

Vandellòs I es va construir el 1967 i va començar a produir electricitat a partir de 1972. Es tractava d'un reactor de tecnologia francesa, que utilitzava urani natural com a combustible, grafit com a moderador i diòxid de carboni com a refrigerant del reactor.

L’accident a la Central Nuclear Vandellòs I ha estat el més important de l’Estat espanyol i en aquell moment es donava per fet que marcaria un abans i un després en l’aposta que des de els governs de l’Estat, s’havia fet pel desenvolupament d’aquesta energia, 31 anys després seguim comprovant que no és així.