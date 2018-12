Nuclears

La nova fuita de Vandellòs II s'ha produït en el mateix sistema que la de fa 9 mesos

Ecologistes en Acció denuncia que la fuita detectada a Vandellòs II afecta al mateix element clau per a la seguretat que la detectada el 8 d'abril del 2018, la qual cosa demostra que les reparacions escomeses no van ser suficients.

La fuita detectada en el circuit primari de refrigeració de la central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) està per sota de les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF), ja que s'han detectat 19 l / h i el límit és de 227 l / h. Malgrat tot això no resta gravetat a l'incident perquè aquesta nova fuita s'ha produït en el circuit primari de refrigeració, igual que la que es va detectar el 8 d'abril de 2018.

El circuit primari és clau en el funcionament de la central nuclear ja que extreu la calor del reactor, amb el qual es produeix el vapor que mou la turbina i produeix electricitat. L'extracció de la calor és fonamental tant amb el reactor en marxa com en la fase actual de parada en calent, perquè si no augmentaria la temperatura del reactor fins produir-se la fusió del nucli, tal com va passar en els accidents de Harrisburg (1979), Txernòbil (1986) o Fukushima (2011). Per tant és vital la integritat d'aquest circuit i no s'ha de permetre cap fuga per petita que sigui, ja que pot ser indici d'un trencament proper del circuit.

El 8 d'abril de 2018 es va produir ja una fuita del primari que hauria d'haver motivat la parada immediata de la central. Malgrat això, ni els operadors de la planta ni el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), van estimar necessària aquesta parada. Aquest fet va motivar una denúncia acceptada per la fiscalia de Tarragona per estimar que hi havia indicis de delicte, donat que la central ha de parar-se quan es detecta una fuita de la barrera de pressió. Finalment es va aturar la central per procedir a la recàrrega i se suposa que es va reparar la fuita. L'aparició d'una nova fuga en el primari és, per tant, preocupant.

Per a Francisco Castejón, portaveu d'Ecologistes en Acció, "L'aparició d'una nova fuga del primari tan sols nou mesos després de la recàrrega és alarmant perquè denota que o bé no es va reparar bé la fugida, o bé les inspeccions realitzades no van ser suficients. Per tant no s'ha de posar en funcionament la central fins que es conegui el motiu d'aquesta nova fuita i es prenguin les mesures perquè no es repeteixi ".