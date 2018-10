29è aniversari de l’accident a la C.N. Vandellòs I

Aquest 19 d’octubre de 2019 es compleixen 29 anys del que ha estat fins ara l’accident nuclear més greu a l’Estat Espanyol i un dels més importants de l’Europa Occidental. Un aniversari que s’ajunta amb la última tragèdia ocasionada per la Industria nuclear al Japó on set anys després encara estan patint les conseqüències d’aquesta forma de produir electricitat.

La indústria nuclear, lluny de demanar perdó per les seves víctimes, aposta per una fugida endavant exprimint les seves inversions a costa de la salut i seguretat de les persones i fent propostes cada cop més arriscades per la població de l’entorn d’aquestes instal·lacions.

La última “ocurrència” de la Industria Nuclear fou el proposar allargar la vida de les C.N de l’Estat fins als seixanta anys o més d’activitat. Quan la majoria de Països de l’Europa Occidental miren cap endavant i aposten per les energies netes i renovables, a l’Estat Espanyol fins ara els successius governs del PP han optat per fer tot el contrari, afavorir una energia obsoleta que hauria de formar part del passat. Des de Ecologistes en Acció esperem que les promeses del nou Govern de l’Estat es transformin en realitat, però seguirem insistint en la necessitat de prescindir d’aquest tipus d’energia per l’any 2024 data en que hauran caducat totes les llicències actuals d’explotació de les plantes atòmiques de l’Estat.

Ecologistes en Acció de Catalunya ,en motiu de l’aniversari de l’accident de Vandellòs I, vol fer un exercici de memòria, la memòria imprescindible per a que un succés com aquell no torni a passar, el tancament de la central nuclear de Vandellòs I, va ser fruit d’una onada de mobilitzacions socials que contestaven les manipulacions i mentides de l’empresa IFRENSA gestora de l’emplaçament i dels representants dels interessos nuclears, no s’hauria aconseguit tancar Vandellòs I sense mobilitzacions.

El lema va ser: “Tanquem les nuclears, la primera Vandellòs”. Anys després canviem els lemes i els adaptem als nous temes però seguim essent conscients de la necessitat de fer arribar a l’opinió pública que el problema segueix sent el mateix, per la inseguretat d’unes instal·lacions que ho hem de dir clarament amenacen a tota la població, sense una societat activa encontra d’aquestes instal·lacions serà més difícil deixar endarrere aquest malson que ha estat l’energia nuclear, una energia obsoleta que forma part del segle passat però que malauradament encara provoca estralls al segle XXI .

Ecologistes en Acció de Catalunya