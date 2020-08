Els barrets de l’Elisabet

Al final, als defensors de la monarquia espanyola només els queda un argument mitjanament sòlid, el de la validació per comparació amb les altres de monarquies d’Europa: Si països amb un nivell de progrés humà, llibertats civils i polítiques i cohesió social envejables tenen rei això voldria dir que no hi ha contradicció entre democràcia i monarquia. L’argument és evidentment rebatible, perquè també en aquests països la monarquia juga un paper més conservador que progressista, també allà l’esquerra és de tradició republicana (encara que hi insisteixin poc...) i al capdavall, per discret i decoratiu que sigui el seu paper, la simple existència d’un càrrec polític heretable i no elegible entra en contradicció evident amb els principis democràtics. Els defectes democràtics de fàbrica, però, quedarien compensats pel consens entorn no tant a allò què són, sinó al què representen. Seria en el simbolisme, per tant, on hauríem de focalitzar el debat, en els valors polítics i ideològics que encarnen aquestes anacronismes. Vegem-los:

Els regnes de Noruega, Dinamarca, Suècia i els Països Baixos tenen quatre característiques en comú: són països considerablement homogenis nacionalment, els molts anys d’hegemonia socialdemòcrata -i la potent tradició liberal neerlandesa- ha reduït la monarquia a la mínima expressió, són nacions relativament petites que busquen referents simbòlics clars i identificables i, per últim, en el seu moment la monarquia va jugar un paper de resistència en front a la ocupació nazi (Suècia apart) que els va atorgar un plus de legitimació. Pera això la monarquia d’aquests països representa la unitat, la independència i la dignitat de la nació, conceptes discutibles però que generen gran acceptació social. Són (o es pretenen) part del poble i per això vesteixen i es comporten en públic com la classe mitja (passejades en bici incloses).

En el cas belga, tot i el seu paper polític discret i l’escrupolós trilingüisme exhibit (a anys del dels seus homòlegs espanyols), la reialesa no genera el mateix consens, per una raó obvia: la unitat de l’estat que encarna està en oberta discussió, sobretot a Flandes.

El cas britànic menja apart. Allà, la gama de connotacions que presenta la monarquia és força més complexa. Representa, per una banda, la unitat (plurinacional) del regne, per altra, i a través de la Commonwealth, la reivindicació del passat i el llegat imperials i, per últim però no menys important, exemplifica i encapçala l’estricta divisió de classe que de forma tant descarnada i desacomplexada travessa la societat britànica. Per això la reina no es comporta mai com el poble, no pretén fer veure que és una més, no es vesteix i comporta com ho faria una dona de classe mitja (o encara menys de classe obrera) sinó com una reina, amb aquells vestits, aquelles bosses de mà i aquells barrets, ridículs potser, però únics i distintius.

I l’espanyola, de monarquia, que simbolitza? La resistència contra el feixisme no, això és segur. De fet, tot el contrari, representa la continuïtat de la concepció més conservadora i retrograda de l’Espanya eterna, la de l’imperi, la restauració i el franquisme, de qui en preserva l’herència: La sagrada unitat territorial, el poder oligàrquic i l’aliança incondicional amb els EUA. Per això els reis espanyols (pare i fill) no vesteixen ni com la classe mitja urbana ni com la reialesa britànica, sinó com la gent amb qui habitualment es relacionen: la pijeria madrilenya.

Així doncs, si la monarquia representa i consolida tot allò contra el què sempre ha lluitat l’independentisme d’esquerres, és més que evident que posar-hi fi ha de ser un objectiu prioritari. I que per fer-ho no hi ha altre aliat que el republicanisme espanyol. La única condició, no empenyorar en la operació el dret a l’autodeterminació.