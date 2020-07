En defensa del territori

L'Assemblea per Cadaqués demana la suspensió de les obres d'urbanització de Caials 27 després d’haver detectat diverses irregularitats

La formació insta a l'Ajuntament a revisar i adequar el projecte

L'Assemblea per Cadaqués ha demanat la suspensió de les obres d'urbanització de Caials 27 després d’haver detectat diverses irregularitats, i insta a l’Ajuntament a revisar i adequar el projecte.

La formació assenyala que l'empresa promotora no ha complert amb els terminis d'execució i entrega de la urbanització, que 28 mesos després de la data prevista per a la finalització dels treballs, segueix inacabada.

També considera que el projecte d'urbanització podria ser nul, al no complir amb les normatives d'accessibilitat, com el codi d’accessibilitat (Decret 135/1995 de 24 de març) i l’Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer. “S’han instal·lat les faroles al mig de la vorera, impedint l’accés a les persones amb problemes de mobilitat, cadires de rodes, cotxets, caminadors, etc.” A més, denuncia la desaparició de dues barraques de pedra seca, l'abocament il·legal de runes, i l'atorgament de llicències d'edificació sense que hagin finalitzat els treballs d'urbanització, entre d’altres irregularitats, i afirma que “És inadmissible que a ple any 2020 s'urbanitzi sense tenir cura de l’entorn i del medi ambient, sense preservar el patrimoni històric i sense pensar

en l'accessibilitat de les persones”.

L'Assemblea per Cadaqués ha presentat un informe amb més de 60 fotografies adjuntes, instant a l'Ajuntament de Cadaqués a actuar amb caràcter d'urgència, i es reserva el dret a exigir el compliment de la legislació i del planejament urbanístic davant la jurisdicció contenciosa administrativa. “Només es demana una revisió per adequar el projecte a la legalitat vigent.”