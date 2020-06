Guanyem Girona lamenta que el govern gironí deixi escapar subvencions per a projectes de sostenibiliat

· Laia Pèlach ho atribueix a un “desinterès cap a un model autènticament sostenible” i recorda que tampoc s’ha avançat en la creació de l’Oficina Energètica Municipal

Guanyem Girona ha criticat que l’Ajuntament de Girona no es presentés a un seguit de subvencions de la Diputació de Girona per a projectes que fomentin les energies verdes i als quals el consistori gironí hi tenia dret. Així, la formació municipalista ha apuntat que el govern de JxCat no es va presentar a línies d’ajuts per a la compra o rènting de vehicles elèctrics o que funcionen amb energies renovables i tampoc a una subvenció per a la instal·lació completa de punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Una altra de les línies de subvencions que Guanyem lamenta que el govern ha “deixat perdre pel desinterès cap a un model autènticament sostenible” és la de la instal·lació de sistemes de producció d’energies renovables en edificis municipals o intervencions de millora de l’eficiència energètica. Finalment, la formació municipalista ha apuntat que el consistori gironí també ha deixat escapar una subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics. En conjunt, les subvencions a les quals l’Ajuntament no ha participat ascendien a més de 30.000€ i cobrien fins al 75% del cost dels projectes. La regidora de la formació municipalista Laia Pèlach ho ha qualificat “d’una nova oportunitat perduda per part d’un govern que no es creu la importància d’avançar cap a una ciutat més verda i energèticament més sostenible”.

Fa prop d'un mes la formació municipalista ja va explicar que s'havien perdut dues línies d'ajuts per a l'adquisició i manteniment d'habitatge, també de la Diputació de Girona.

Setmana Europea de l’Energia Sostenible

Aquesta setmana se celebra la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, de la qual Girona n’és organitzadora com a membre de la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat. Tot i això, des de Guanyem han trobat a faltar que la ciutat organitzi algun tipus d’activitat -ja sigui online o presencial- per fomentar la conscienciació cap a una transició energètica.

Així mateix, des de Guanyem s’ha reclamat al govern gironí que comenci a fer passos per concretar com serà l’Oficina Energètica Municipal. Al ple del passat novembre es va aprovar una moció de la formació municipalista per a la creació d’aquesta nova oficina verda i poc després, arrel de l’acord de pressupostos entre Guanyem i JxCat, s’hi va incloure també una partida econòmica. Aquesta partida incloïa també la creació d’una plaça de tècnic per tal de dinamitzar el nou equipament així com l’habilitació d’un local on situar-lo. Des de la formació municipalista consideren que ara és el moment de reactivar la creació de l’oficina “pels efectes positius per a la ciutadania a curt i llarg termini”. “La necessitat de l’estalvi energètic i la millora que suposen les ciutats verdes ha quedat demostrat durant la pandèmia. El govern de JxCat s’ha d’espolsar-se la paràlisi i començar a tirar endavant els projectes que s’acumulen”, ha apuntat la regidora de Guanyem.