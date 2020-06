Guanyem Girona exigeix al govern de JxCat que la tornada a la feina dels treballadors municipals es faci de forma pactada

Després que els sindicats i les treballadores i treballadores de les escoles bressol denunciessin el passat divendres que l’Ajuntament de Girona les reobria sense haver arribat a un acord, ahir s’hi van sumar nombrosos col·lectius de treballadors municipals més tal i com recull el comunicat enviat pels Sindicats presents a la Junta de Personal i Comitè d’empresa de l’Ajuntament de Girona. Des de Guanyem Girona han volgut fer costat a les demandes dels treballadors, que exigeixen que no es passi a la fase 3 “fins que no es torni a tractar el tema de la conciliació ni sense tenir pactats i aprovats per comitè de seguretat i salut tots els protocols i consignes d’actuació”. En aquest sentit, el grup municipal ha denunciat la manca d’informació rebuda per part dels treballadors sobre el procés de desconfinament i la tornada a la feina així com el “desinterès” del govern per atendre les peticions i propostes del personal municipal. Reclamen que es respecti la prioritat de teletreballar mentre duri la fase 2.

Des de la formació municipalista han reivindicat la feina feta pels treballadors municipals durant aquests mesos de pandèmia. “La implicació del personal públic ha estat total i molts han treballat més hores de les que els hi pertocaven, fent tasques que anaven més enllà de les seves funcions per pur compromís públic”, ha assenyalat el cap de l’oposició i portaveu del grup municipal, Lluc Salellas. “Aquesta feina extra s’ha fet sense cap proposta de compensació d’hores i molt sovint utilitzant dispositius personals com tauletes, ordinadors i mòbils”, ha assegurat Salellas, que ha afegit que “la bona voluntat i flexibilitat demostrades pels treballadors s’hauria de respondre amb la mateixa actitud per part de l’administració a l’hora de gestionar el desconfinament”. Així, des de Guanyem reivindiquen les demandes dels treballadors per tal de poder organitzar la tornada a la feina presencial de forma progressiva i segura de manera que es permeti la conciliació familiar.

Aquestes darreres setmanes, a través de les juntes de portaveus, a través d’una pregunta al passat ple i amb converses amb el govern, la formació havia demanat informació sobre com s’organitzaria el desconfinament. “Malauradament tant sindicats com treballadors municipal i els grups de l’oposició ens trobem un cop més en un cas on el govern gironí tira pel dret sense consensuar les decisions”, ha subratllat Salellas. “La feblesa d’un govern en minoria que està sent superat per la situació es fa més evident cada dia que passa i cada vegada s’evidencien més les decisions precipitades, improvisades i sense consens”, ha afegit el portaveu del principal partit a l’oposició. Alhora, des de Guanyem reivindiquen que la situació de la COVID19 ha de portar a un canvi en el funcionament intern i en l’atenció ciutadana per part de l’Ajuntament evitant sempre que això desenvolupi en una situació de sobrecàrrega per a les treballadores i treballadors.