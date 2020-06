Guanyem Girona proposa la creació d’una xarxa municipal de mercats als barris

El proper dilluns torna a celebrar-se un ple telemàtic a l’Ajuntament de Girona. En aquesta ocasió Guanyem Girona presentarà una moció que proposa la creació d’una xarxa de mercats de caràcter municipal repartits entre els barris de la ciutat. El regidor de la formació municipalista Xevi Montoya ha destacat la voluntat descentralitzadora de la proposta: “Hem de tenir clar que en la sortida a la crisi no es pot deixar cap persona ni cap barri enrere. Els mercats als barris ajudaran a revifar la vida comunitària i enfortiran el comerç de proximitat alhora que potenciaran els productors locals”.

Guanyem proposa que el format i les possibles ubicacions dels mercats siguin fruit de la decisió conjunta entre marxants, associacions de comerciants, associacions de veïns i els grups municipals. Des de la formació municipalista reivindiquen una iniciativa que “permet potenciar la identificació social i la cohesió en els llocs on residim, que en temps de crisi es comprova que ajuden a enfortir l’economia d’una ciutat”.

Establir l’obligatorietat d’informar dins les parades sobre l’origen i el caràcter ecològic dels productes alimentaris també és una de les mesures introduïdes a la moció. En el cas dels productes no alimentaris com roba, llibres o objectes de segona mà serà obligatori donar a conèixer al client quin és el benefici ambiental del reciclatge i la reutilització de productes.

La mesura de Guanyem també contempla l’obertura de noves places de marxants per incentivar la presència de comerciants, productors, agricultors, artesans i artistes a la xarxa de mercats, així com vetllar per la regularització de la situació laboral de les persones que ja treballen als mercats. En aquest sentit, la moció recull la voluntat d’oferir assessorament gratuït legal en cas d’irregularitats.

Els mercats ja existents

El text que presentarà Guanyem també busca trobar una sortida a la situació del mercat de la Devesa, que està encallat des fe fa anys. “Els problemes derivats del mercat de la Devesa no poden continuar arrossegant-se durant més temps. Si el mercat no funciona, cal consensuar una ubicació”, ha afirmat Montoya. Així, la moció de Guanyem recull que s’iniciï un debat entre marxants, associacions de comerciants i els grups municipals per tal de dinamitzar el mercat gran dels dimarts i dissabtes.

Sobre el Mercat del Lleó es proposa actualitzar-ne els horaris i usos i a modernitzar-ne les instal·lacions. Amb els mercats d’artesania de dissabtes i festius al Pont de Pedra, la Rambla i carrer Santa Clara el text busca dotar-lo d’un pla per crear un projecte d’artesania sòlid. Finalment, la moció demana que les parades de plaça Independència i de Jaume Vicenç Vives durant fires passin a tenir un concurs públic o que es gestionin de manera directa.