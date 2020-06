LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona denuncia la privatització del servei de consergeria dels equipaments esportius municipals

Guanyem Girona ha mostrat la seva preocupació per la voluntat de l'equip de Marta Madrenas de privatitzar completament el servei de consergeria dels equipaments esportius municipals així com d’altres treballadors vinculats als serveis esportius que, fins ara, estaven prestats en part per treballadors públics. La formació que lidera l'oposició al consistori gironí va preguntar al ple municipal celebrat dilluns sobre aquesta qüestió i la regidora de JxCat Eva Palau va confirmar que la voluntat del govern d’externalitzar el servei era certa. Una proposta que, segons Guanyem Girona, afectarà directament la qualitat del servei i que posa en una situació complicada a les treballadores públiques que han estat oferint aquest servei durant anys i a qui a hores d'ara encara no s'ha informat ni se'ls ha permès establir una negociació.

El regidor Pere Albertí considera "ens trobem davant d'una nova proposta d'externalització i, per tant, d'un nou pas de pèrdua de gestió pròpia de l'Ajuntament en un àmbit important com són els equipaments esportius". Una iniciativa que, segons el mateix Albertí, arriba la mateixa setmana que el govern ha aprovat, amb el suport d'ERC i C's, l'externalització, una vegada més, del servei de neteja municipal.

Guanyem Girona adverteix del “perill” que els contactes vagin a parar a la multinacional Eulen, condemnada reiteradament per no garantir els drets laborals de les seves treballadores. El regidor del partit municipalista ha demanat que "el govern aturi aquest procés, negociï amb les treballadores i els treballadors i busqui una fòrmula per garantir que les consergeries dels equipaments esportius se segueixin gestionant des de l'Ajuntament per garantir la qualitat del servei així com garantir-ne les condicions laborals.

Finalment, Guanyem Girona ha demanat que el govern defineixi i expliqui de forma transparent quin model de gestió vol seguir en el seu dia a dia en aquest mandat. “Moltes de les externalitzacions contractades per part de l’Ajuntament són un retrocés per al servei a la ciutadania i per als drets laborals”, ha reblat Albertí.