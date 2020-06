El proper dijous 11 de juny i durant quatre dies s’estrena online "NOSOTROS NO OLVIDAMOS", documental que narra la lluita contra l’oblit sobre l’assassinat de Pedro Álvarez l’any 1992, a través de la cooperativa cinematogràfica CineBaix.

La història que mai hauria d’haver ocorregut i que qualsevol dia et pot passar a tu. El jove Pedro Álvarez, de tan sols 20 anys, passejava amb la seva xicota la nit del seu aniversari de parella, la freda nit del 15 de desembre de 1992. Una simple discussió de trànsit amb un tràgic desenllaç. 27 anys després no s’ha celebrat cap judici. Un policia sospitós, una jutgessa còmplice, tot un engranatge que garanteix la seva impunitat davant una família que mai s’ha donat per vençuda. A pocs mesos de la prescripció del cas, s’estrena «Nosotros No Olvidamos», un documental basat en fets reals que superen la ficció.

Al llarg de la setmana del 8 al 14 de juny es reactiva la campanya de la Plataforma Pedro Álvarez, amb el vídeo de suport que han gravat diverses personalitats del món de la cultura com a punt de partida. Des d’avui dilluns, les entrades anticipades per veure el documental estaran disponibles a cinebaixsala7.com/compras/. El pròxim dimecres ens posarem al dia amb una entrevista a l’advocat del cas, Benet Salellas, que ens avançarà la línia de defensa que s’adoptarà aquests últims mesos abans de que el cas prescrigui definitivament. Durant quatre dies, del dijous 11 al diumenge 14 estarà disponible el documental realitzat por la productora «ACATS – Desobediència Cultural» a través del cinema cooperatiu CineBaix. Finalitzarà la campanya amb un debat online amb en Juanjo Álvarez i membre de l’equip del documental.

Se tracta d’un documental amb un estil molt particular i fresc, sense cap entrevista, sense cap guió preestablert, que intenta alterar el menys possible el ritme dels seus personatges. El director del documental, Damià Puig, assegura que la intenció amb aquest estil, que l’ha portat a gravar més de 700 hores de la vida d’en Juanjo Álvarez, pare d’en Pedro, i la Plataforma, responia a la voluntat d’"integrar a l’espectador el màxim possible a la realitat viscuda". Puig, igualment, destaca la gran vàlua del guió, amb el seguiment a en Juanjo Álvarez, "un home que viu a peu de carrer cada desallotjament, manifestació, acte o xerrada antirepressiva".

En un moment com l’actual, en que l’assassinat de George Floyd als Estats Units d’Amèrica ha destapat tota una realitat d’abusos policials per causes racials, classistes o sexistes i la impunitat de la que gaudeixen si els casos no es fan virals, és necessari mirar enrere i veure com aquest problema sistemàtic també l’hem tingut i el tenim a casa i s’ha d’erradicar. A l’Europa d’avui existeix una extrema dreta que simpatitza amb actes abominables com el descrit.

«Pedro, hermano, nosotros no olvidamos.»