El 'cervell' del govern espanyol és el responsable de la campanya 'Limpiando Badalona' de Xavier García Albiol

Iván Redondo Bacaicoa (Donosti, 1981) és en qui el president espanyol té delegades les funcions de cervell i segons una notícia publicada fa una setmana pel digital La Información un dels 4 'pretorians' que sempre l'acompanyen en aquests dies de la pandèmia del coronavirus. Redondo és un assessor polític professional que treballa per qui pagui els seus serveis i que ara és el cap de gabinet de la Presidencia del Gobierno.

Redondo va ser el principal assessor de Xavier García Albiol durant les campanyes electorals municipals del 2007 i 2011, que van dur-lo a ser alcalde de Badalona. Unes campanyes xenòfobes, sota el polèmic lema 'Limpiando Badalona' (una retòrica que va ser condemnada pel Consell d'Europa per racista). Van arribar a titllar els romanesos de "plaga" imprimint octavetes amb el lema "No queremos rumanos". Tot indica que les campanyes dissenyades per Redondo van ser efectives ja que Xavier Garcia Albiol va obtenir onze regidors.