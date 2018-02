Impunitat

Guanyem Badalona en Comú exigeix la dimissió d’Albiol per racista

a formació municipalista respon així a l’informe del Consell d’Europa que posa al líder del PP com a exemple de polític racista

Ahir el Consell d’Europa va fer públic un dur informe en el que criticava la falta de mesures per combatre el racisme i la xenofòbia per part de l’Estat i li exigia la creació d’un òrgan que impulsés polítiques i actuacions en aquesta direcció, com tenen la resta d’estats europeus.

Dins l’informe, l’òrgan independent europeu feia a més un recull d’exempleats de promoció del racisme en diferents àmbits. En un d’ells s’assenyalava directament “l’alcalde i dirigent local del Partit Popular a Badalona”, en clara referència a Xavier Garcia Albiol, per unes declaracions que “associaven obertament als migrants romanesos i gitanos amb la delinqüència” i la desocupació i la falta de seguretat amb l’arribada de migrants i terrorisme islàmic.

El Consell d’Europa assenyala directament a Albiol com a “impulsor” de la xenofòbia, responsable de l’augment dels incidents islamofòbics i considera que la seva campanya de 2015 “va conduir a la publicació de comentaris sobre la possibilitat de gasejar als musulmans i referències a les dutxes del camps de concentració nazis”.

Davant d’aquest informe, Guanyem Badalona en Comú ha exigit la dimissió immediata de Xavier Garcia Albiol com a regidor de l’Ajuntament de Badalona “per racista”. La formació municipalista considera que l’informe prova la promoció de la xenofòbia que fa l’ex-senador.

A més, la plataforma rupturista també carrega contra la “manca total d’independència” de la justícia espanyola per l’arxivament el 2013 de la denúncia per provocació a la discriminació racial per les octavetes en que relacionava els gitanos romanesos i la delinqüència que el mateix informe del Consell d’Europa recull.