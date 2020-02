A l'acte del Consell per la República de Perpinyà es demana a l'independentisme que es prepari per a un nou pols contra l'Estat

Avui a l'acte multitudinari a Perpinyà Clara Ponsatí, Toni Comín i Carles Puigdemont han demanat a l'independentisme que es prepari per a un nou pols contra l'Estat espanyol. Ponsetí ha afirmat que ‘No ens faran lliures les renúncies, les pors ni les promeses buides de diàleg dels mateixos que mai compleixen cap promesa’ i ha demanat preparar-se ‘pel proper embat’.

Poc després, Toni Comín ha recordat que 'si de debò volem ser lliures hem d'asumir el preu de la nostra llibertat'. Finalment, Carles Puigdemont ha dit a les més de 200.000 persones que s'han reunit al Parc d'Exposicions de Perpinyà 'preparem-nos perquè tenim molta feina' i ha insistit en la necessitat de persistir en l'embat contra l'Estat i a organitzar-se per 'preparar la lluita definitiva per la independència'. Puigdemont ha afirmant que l'independentisme no ha d'esperar a 'temps millors' perquè 'ja estem en el moment'.

El Parc de les Exposicions de la capital nord-catalana s’ha omplert de gom a gom per assistir al primer acte del Consell de la República en terres catalanes.

Més de 200.000 persones han assistit a l’acte del Consell per la República a Perpinyà sota el lema 'La República al centre del món'. L’acte ha comptat amb les intervencions presencials dels europdiputats Clara Ponsatí, Toni Comín i Carles Puigdemont. També ha comptat amb missatges de Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, així com també d’Oriol Junqueras amb format vídeo, de Marta Rovira des de Suïssa, Lluís Puig, Valtony, Adri, Tamara i represaliats del 23S.

L’acte ha començat una hora més tard de la prevista, a causa de l’embús que s’ha trobat els autocars a l’autopista generada en gran part per la gran quantitat de vehicles que enfilaven cap a Perpinyà i també pels controls policials a la Jonquera.

Les actrius Carme Sansa i Lloll Bertran han estat les encarregades de conduir-lo i han començat reivindicant el paper de la Catalunya del Nord en el procés i en la celebració de l’1-O.

A continuació ha intervingut el vicepresident de la delegació nord-catalana del Consell de la República, Joan-Lluís Lluís, que ha donat la benvinguda als assistents i ha recordat els nordcatalans que l'estiu del 2017 van 'custodiar urnes i paperetes' perquè es pogués fer el referèndum de l'1 d'octubre. Lluís ha assegurat: 'Sabeu quan va néixer aquesta solidaritat entre catalans del nord i del sud? Va néixer el dia que espanyols i francesos ens van posar una frontera pel mig. Una frontera que cal esborrar-la de mapa, tot i que existeix des de 1659'.

Tot i l’agraïment de les presentadores cap a la Catalunya Nord, Joan-Lluís Lluís ha manifestat que 'Tot això que fem del nord cap al sud ho fem perquè no fem cap diferència entre nosaltres i vosaltres. Tots sem el mateix poble.'

Ha parlat d’història, cultura i llengua que ens uneix com a poble al conjunt de la nació, els Països Catalans, tot seguit ha saludat a les persones que havien vingut des de les Illes, el País Valencià i del Sud del Principat. Ha remarcat que cal defensar la nostra llengua i utilitzar-la sempre, ja que defineix la nostra identitat com a poble i ha finalitzat, tot dient que: 'Aquí al nord demostrem que és possible ser català sense ser espanyol.'

De totes les intervencions la més contundent i també més crítica amb la taula del diàleg ha estat la consellera d’Educació i ara eurodiputada Clara Ponsatí que ha manifestat 'No ens deixem entabanar per fotografies de taules i diàlegs d'enganyifa que només busquen fer guanyar temps a Pedro Sánchez'. Ponsatí molt emocionada per la presència multitudinària a l’acte ha remarcat també que, 'La vostra determinació és el que ens guia, ni estratègies partidistes ni personalismes: heu de manar vosaltres, perquè només vosaltres sou la garantia que no ens aturarem. Perquè sense la vostra empenta no hauríem fet mai el referèndum'.

En aquesta línia, ha reivindicat la lluita del poble al carrer i per això ha donat les gràcies a les persones que fan els talls a la Meridiana, als que van ocupar l’Aeroport, els joves que van lliurar la batalla d’Urquinaona, tot remarcant que estem orgullosos d’ells, i als que van participar en les marxes per la Llibertat.

Toni Comín ha assenyalat que l’autodeterminació no es guanya només a les urnes recordant que 'si de debò volem ser lliures hem d'asumir el preu de la nostra llibertar' i que 'caldran més accions, més compromisos i més sacrificis sempre des de la lluita no violenta i sempre pacíficament'. Ha assegurat que 'Després de dos anys d’exili i presó, encara som més forts i valents'.

Carme Sansa i Lloll Bertran, han presentat Puigdemont com "el president legítim de la Generalitat"

Puigdemont ha volgut remarcar que l’Estat només entén la veu d’un poble mobilitzat, i ha instat l’independentisme a estar en ¡mobilització permanent¡ i preparar-se per a guanyar la 'lluita definitiva'.

Per la seva banda, Oriol Junqueras ha remarcat que 'Quan som molts i sense retrets i no ens confonem d'adversari tenim força per obligar l'Estat a fer coses que no vol fer', fent referència a la taula de diàleg. Marta Rovira, ha puntualitzat que 'Cada cop en som més i, encara que en som molts, no hem de renunciar a ser-ne molts més'.

Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han fet una crida a la unitat de l’independentisme en les cartes escrites des de la presó que s’han llegit durant l’acte.

Per a Turull, 'L’acte d’avui simbolitza la victòria sobre els que busquen l’enfrontament entre presos i exiliats', ha resumit Turull.

Sànchez ha fet una crida a 'derrotar la desunió per evitar que la desunió acabi derrotant l’independentisme'.

Rull, ha manifestat que l’exili va ser una decisió “encertada” i ha afegit que l’exili ha posat l’estat espanyol 'davant el mirall de la seva infàmia'.

Joaquim Forn ha reclamat que es recuperi la 'moral de victòria'. 'Mai ens hem sentit vençuts, ens cal persistir i avançar fent camí. Junts farem realitat el nostre somni', ha conclòs.

El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha afirmat que 'la força de l’exili recorda que units som capaços d’assolir fites impensables'. I ha afegit que cal “mantenir la coherència, la serenitat i la fermesa”. Així mateix, Cuixart ha dit que dos anys i mig després se celebra un acte polític a Perpinyà que l’Estat no hagués volgut que se celebrés.

Els discursos s'han intercalat amb actuacions musicals com les Gerard Jacquet, Roger Mas i Lluís Llach.