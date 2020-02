Per la República

Es fan públics els detalls de l’acte del Consell per la República Catalana a Perpinyà

Aquest matí en una roda de premsa organitzada per la delegació del Consell per la República Catalana a Perpinyà, municipi on es celebrarà la mobilització el proper 29 de febrer, s'han explicat tots els detalls de la concentració. Serà una mobilització diferent i caldrà tenir previsió, paciència i respectar les instruccions dels voluntaris degudament identificats per intentar evitar les previsibles cues que es poden ocasionar a l’entrar al recinte.

Per part de la delegació del Consell a Perpinyà, Joan Lluís Lluís, ha avisat que hi haurà controls molt restrictius a l’entrar al recinte on es farà l’acte. “Hi haurà 36 controls a l’entrada degut al nivell d’alerta terrorista”. Les portes del recinte s’obriran totes a les 8 del matí. I des de les 10.15 h i fins les 11.30 h hi haurà punxadiscos de la Catalunya Nord per amenitzar l’espera. A les 11.30 h hi haurà una actuació castellera que finalment donarà pas a l’acte polític de les 12 h.

L’acte polític el conduiran Carme Sansa i Lloll Bertran. Es preveu un acte amb molta contundència però amb simplicitat. “Hi haurà representades totes les veus de l’exili i de la repressió. Les preses i presos polítics tindran veu a través de vídeo o de carta. L’exili que no es pot moure ho farà a través de vídeo i l’exili que es pot moure hi serà present. També es comptarà amb totes les persones represaliades que no són polítiques però que també estan perseguides per les seves idees” ha destacat Toni Castellà, com a membre del Consell per la República Catalana. L’acte comptarà amb les actuacions de Roger Mas, Gerard Jacquet i Lluís Llach.

Actualment hi ha confirmats 525 autocaravanes, 583 autocars i 226 periodistes acreditats. La dada és significativa ja que si comparem mobilitzacions similars, fora del principat, ens trobem que a Estrasburg es van organitzar 77 autocars i 2 avions, a Brussel·les 214 autocars i a Madrid 421.

Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea, ha destacat que “hi ha molta il·lusió i esperança i hem de tenir la capacitat de celebrar victòries i la immunitat n’és una”. A la vegada ha denunciat el cas d’Oriol Junqueras amb qui “continua existint una vulneració flagrant dels seus drets polítics” i que no podrà assistir a l’acte.

Carme Garcia, membre del Consell per la República Catalana, ha fet un agraïment molt sincer a la prefectura i al batlle de Perpinyà, “sense tot aquest suport a la democràcia i als drets humans no s’hauria pogut celebrar aquest acte”.

A l’acabar la mobilització, a partir de les 14h, el Comitè de Solidaritat Catalana ha organitzat una fira d'entitats i altres animacions al Palau de Congressos, al centre de Perpinyà, al costat del Castellet. L’Assemblea hi tindrà un espai propi.