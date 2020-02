Per la República

400 autocars plens a dues setmanes de l’acte de Perpinyà

El dissabte 29 de febrer el Consell per la República Catalana té previst celebrar una gran mobilització a Perpinyà. L’Assemblea, com a membre del Consell, s’encarrega en aquest cas de gestionar tot l’equip de voluntàries i voluntaris així com d’organitzar la gran majoria d’autocars que sortiran d’arreu.

Prop de 200 assemblees territorials de l’entitat ja tenen més de 400 autocars plens a dues setmanes de l’acte i el ritme de reserves segueix augmentant, fins al punt que hi ha territorials que ja tenen totes les places plenes.

Les persones que estiguin interessades a reservar alguna plaça, només cal que contactin amb la territorial més propera per gestionar-la.



Obert un formulari web per inscriure’s al grup de voluntariat de la mobilització

L’Assemblea ha posat en marxa un web per a totes les persones que vulguin col·laborar com a voluntàries o voluntaris. Per inscriure-s’hi només cal que visitin l’enllaç perpinya.assemblea.cat.

Hi haurà dues sessions presencials informatives a Girona i Vic per a totes les persones que desitgen col·laborar-hi com a voluntàries. La sessió de Girona serà dimarts vinent, 18 de febrer, a l’Auditori Josep Irla, a les 19 h. I la de Vic es farà dijous, 20 de febrer, al Centre Cívic de Can Pau Raba, a la mateixa hora.