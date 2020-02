Els organitzadors informen de forts controls de seguretat per accedir a l'acte de dissabte a Perpinyà

Hi haurà 36 accesos amb arcs detectors de metalls controlats per agents de seguretat privada i hi ha 18 objectes prohibits

Josep Bonet, president de la Delegació nord catalana del Consell per la República ha informat a Ràdio Arrels que per accedir al recinte, hi haurà 36 entrades simultànies. I a cadascuna, caldrà passar un control. L’organització demana que, en la mesura del possible, no es portin motxilles ni bosses de mà. Entre d’altres, no es permetrà entrar ampolles d’aigua amb capacitat superior al mig litre. I sempre, de plàstic.

I pel que fa a les banderes, els pals hauran de ser de plàstic (en cap cas, de fusta o metall) i com a molt, hauran de fer un metre i mig de llarg. L’organització, que ha fet pública la llista d’objectes que queden prohibits a l’interior del recinte, admet que les normes de seguretat seran “dràstiques” i demana als assistents que les compleixin per, d’aquesta manera, gestionar millor els fluxos d’entrada al recinte quan s’obrin portes.