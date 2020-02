Per la República

Vora 70 autocars aniran des del Vallès Occidental a Perpinyà

Aquest dissabte 29 de febrer, al matí, el Consell per la República farà un acte que es preveu molt multitudinari, a Perpinyà, la capital del Rosselló. L’acte permetrà que per primer cop Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín tornin a posar els peus als Països Catalans.

L’acte es farà al Parc de les Exposicions de Perpinyà i preveu aplegar més de 70.000 persones. Hi ha previstes actuacions musicals a partir de quarts d’11 del matí i a partir de les 12.00 es faran els parlaments polítics on hi ha prevista la participació dels presos polítics, de Marta Rovira i dels tres europarlamentaris Puigdemont, Ponsatí i Comín.

L’acte comptarà amb les actuacions de Roger Mas, Gerard Jacquet i Lluís Llach i estarà conduit per Carme Sansa i Lloll Bertran.



El Vallès Occidental s’hi ha abocat

Dels prop de 600 autocars que aniran a Perpinyà, vora 70 sortiran des del Vallès Occidental. Comparativament amb altres desplaçaments, aquest cop és un dels que més autocars s’han mobilitzat. A Brussel·les van ser 214 de tot els Països Catalans, a Estrasburg 77 i a Madrid 421. La xifra d’autocars que des del Vallès Occidental van desplaçar-se a Madrid va ser de vora 50.

Sabadell i Terrassa són les que han omplert més autocars, superant fins i tot, les xifres habituals dels Onzes de Setembre. Altres municipis que han fet xifres destacades són Sant Cugat, Sant Quirze i Castellar.

És previst que, un cop acabi l’acte, al llarg de la tarda, vagin tornant cap al Vallès.

Les persones que viatgin en els autocars del Vallès Occidental repartiran entre tots els nord-catalans que trobin un full informatiu que explica la situació política que viu la Catalunya d’administració espanyola i la lluita d’alliberament que s’hi està duent a terme. Se n’ha fet una edició de 2.500 exemplars, en català i francès, a partir d’una idea de la territorial de Terrassa.