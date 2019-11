Lluita sindical

La Intersindical-CSC alerta que el tancament de la planta de Bimbo a Granollers

La Intersindical-CSC considera que el tancament de la històrica planta del grup Bimbo a Granollers i el trasllat de la seva producció a la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda el 2020, després de l’absorció pel grup Panrico, s’ha produït per la manca d’inversió en la infraestructura els darrers anys per part del grup Sara Lee, ja que el rendiment de la planta és molt bo gràcies a què el personal hi treballa el pa 17 torns a la setmana i 12 el de la brioxeria salada.

Segons l’empresa, el 80% de la plantilla de Granollers es traslladarà a només 17 quilòmetres de distància i la resta de treballadors i treballadores seran baixes voluntàries cobertes principalment amb jubilacions i prejubilacions. El sindicat republicà es qüestiona si aquestes seran efectivament ‘voluntàries’ i considera que es podrien fer tenint en compte l’antiguitat del personal de la fàbrica. A més, el sindicat denuncia que el transport public per accedir a Santa Perpètua és molt deficient, cosa que farà que les despeses de transport, malgrat les primes previstes, suposin fins a 1.000 euros anuals addicionals per a alguns/es treballadors/es, a més dels problemes afegits de conciliació familiar.

Pel que fa al centre logístic que s’instal·larà a l’actual fàbrica de Granollers, la Intersindical-CSC demana que es garanteixi el futur dels llocs de treball del personal, davant la incertesa d’una possible venda i que es faci una assemblea (per la qual hi ha hores disponibles al conveni) per saber la postura dels treballadors i de les treballadores i saber quina és la seva demanda majoritària pel que fa a la negociació.