Laboral

La Intersindical-CSC constitueix la sectorial d’Universitats i Recerca

Aquest dissabte, la Intersindical-CSC ha celebrat l’assemblea constituent de la sectorial d’Universitats i Recerca. Més d’una trentena de persones afiliades i delegats i delegades de l’àmbit de les universitats i la recerca de Catalunya han aprovat les línies bàsiques per treballar de manera col·laborativa per enfortir el model universitari català. La nova sectorial també vol ser decisiva en la construcció d’un nou model d’universitats i de recerca de Catalunya en el marc de la construcció de la República Catalana.

En els darrers dos anys la Intersindical-CSC ha obtingut presència a universitats on fins l’actualitat no en tenia, com a la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona o la Universitat Rovira i Virgili, que s’han afegit a les històriques representacions de la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra o el Tecnocampus de Mataró.

Des de la base de la presència a les universitats les diferents seccions sindicals s’ha considerat prioritari i central la coordinació i la col·laboració per enfortir la presència allà on ja tenen representació i arribar a centre on encara no hi té presència a través de la creació de la sectorial.

Durant l’assemblea constituent s’han aprovat diverses ponències per dur a terme aquesta rellevant tasca, com ara les ponències sobre personal de les universitats, amb l’objectiu principal de lluitar contra la precarietat dels PDI i dels PAS. També s’han aprovat documents relacionats amb la reformulació de l’AQU i sobre els usos de la llengua catalana a la docència i la recerca, un camp on cal tenir un posicionament clar tant per assegurar que el català sigui llengua vehicular a les aules com també en el marc de llengua de l’administració, sense oblidar la importància del català en la recerca i les publicacions.

Altres ponències que s’han aprovat han estat sobre acció i estratègia sindical i formes de lluita sindical en el marc de la universitat per assolir els reptes i objectius que es plantegen. L’assemblea ha escollit el seu secretariat sectorial, de la qual també en formaran part representants de les seccions sindicals a les universitats i centres de recerca.

L’assemblea ha aprovat, finalment, una resolució per donar suport als acadèmics encausats per formar part de la Sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre, personal docent de les universitats públiques que pateixen la repressió de l’estat espanyol. En els propers dies la sectorial farà públiques les accions de protesta i suport que es faran en el moment que se celebri el judici. La nova sectorial també dona suport a altres membres de la comunitat universitària que han patit la persecució de l’estat per motius ideològics.