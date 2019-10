1-0

Capgirem Vic no assisteix a la inauguració de l'espai 1 d'Octubre perquè no és ni plaça ni carrer i es limita a un gest simbòlic

Capgirem Vic no assisteix a la inauguració de l'espai 1 d'Octubre perquè no és ni plaça ni carrer i es limita a un gest simbòlic

Capgirem Vic no va assistir aquest dilluns a la inauguració de l’espai 1 d’Octubre, a l’entorn de l’edifici del Sucre. El motiu és que considerem que donar el nom d’1 d’Octubre a tot l’espai a l’entorn de l’edifici del Sucre no és més que un gest simbòlic que no està en absolut a l’alçada del que va representar l’1 d’Octubre de 2017. Capgirem Vic va explicar unes hores abans de la inauguració el seu posicionament. Ho va fer a la part del darrere de l’edifici del Sucre, sota la xemeneia, que continua sent espai 1 d’Octubre, ja que ho és tot l’espai a l’entorn de l’edifici. L’equip de govern no ha tingut la valentia de donar-li el nom a un carrer o plaça que formi part del nomenclàtor oficial. Des de Capgirem Vic ho continuem reclamant.

La presentació del posicionament de Capgirem Vic va anar a càrrec de Carla Dinarès, regidora de la formació independentista i anticapitalista, que va començar recordant que Capgirem Vic no s’ha mogut d’on ja era al ple del 16 de setembre passat, però tampoc del ple del 17 de setembre de 2018, quan l’equip de govern ja va fer un primer intent de donar-li el nom d’1 d’Octubre a aquell espai. Aleshores la proposta no va prosperar per falta de consens. L’única diferència amb ara és que ara Convergència té majoria absoluta.

També va remetre’s a les dues consultes fallides, «intoxicades i esbiaixades», per posar el nom d’1 d’Octubre al nomenclàtor vigatà. Primer al carrer Virrei Avilés i després a la plaça de l’Estació, per acabar-lo posant finalment a l’espai exterior del Sucre. Del tema no se n’havia parlat més fins que a finals de juliol l’alcaldessa Anna Erra va convocar als grups municipals i entitats sobiranistes a una reunió informativa per parlar de l’espai 1 d'Octubre. A la reunió, a part de Capgirem, també hi van ser convocats ERC, ANC, Òmnium i el CDR (que en un inici no havia estat convocat “perquè ens n'haviem descuidat”, segons van dir, tot i ser un agent clau de l'autoorganització popular per la defensa dels col·legis electorals d’aquell cap de setmana). Diem informativa perquè en cap moment es va plantejar reprendre el debat sobre quines opcions plantejàvem. Simplement se'ns va informar que es portaria a ple l'aprovació d'aquesta proposta i el debat va ser només sobre si la inauguració s'havia de fer el 30 o l'1. «La foto. Sempre la foto. D'això sí que no se'n descuiden pas», va ironitzar Carla Dinarès en la roda de premsa de dilluns.

Des de Capgirem Vic encara avui es continua reclamant que Vic tingui un carrer o plaça que commemori els fets de l’1 d’Octubre. Un carrer o una plaça, però que sigui una via pública. Per això estem totalment en contra que s’organitzin actes com el de dilluns, que són simplement simbòlics.

L’espai 1 d’Octubre no té transcendència com a espai públic ja que no només s'està canviant el nom de la placeta d'accés a l'edifici del Sucre, sinó a tot l'espai lliure de la parcel·la (el que no està ocupat per l'edifici en sí). Per tant, la “plaça” de l'1 d'Octubre també serà la part del darrere, sota la xemeneia, i el carreró entre l'edifici i Can Pamplona, i la vorera de davant l'aparcament de sorra. «Estan canviant el nom de tots aquests espais i pretenen que ens creguem que és una proposta molt potent i molt encertada i nosaltres, sincerament, no ens ho creiem», va recalcar Dinarès.

En realitat, l’espai 1 d’Octubre no és un espai de la via pública. És un espai lliure d’una parcel·la privada que limita amb quatre carrers. «És com si poséssim 1 d’Octubre al jardí d’una de les cases d’aquí a la carretera de Prats i intentéssim fer entendre a tothom que allò serà la plaça 1 d’Octubre i que, a més a més, és un gest de reconeixement i valentia», va afegir Dinarès. Aquesta suposada plaça no sortirà mai al nomenclàtor de la ciutat, ni al cadastre, ni tan sols al Google Maps. És impossible que cap organisme canviï el domicili fiscal perquè no existirà la plaça com a tal, i per moltes ganes que se'n tinguin, s'haurà de seguir referenciant al carrer Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, com fins ara.

Per a Capgirem Vic, l’1 d'Octubre simbolitza la cohesió, la transformació i l'autoorganització popular. «El que estan fent no té ni el nostre consens ni el del CDR», va recordar Carla Dinarès. Per això Capgirem Vic va demanar a l’alcaldessa, a la reunió prèvia al ple, que retirés aquest punt de l'ordre del dia perquè al proper ple es pogués aprovar una proposta consensuada per tothom. El que proposava Capgirem Vic (i que la majoria d’entitats veia amb bons ulls) era que l’espai d’entrada a l’edifici del Sucre es cedís, de manera que passés a formar part de la via pública, convertint-se així, de manera legal i reconeguda, en una plaça. Això hagués comportat la trascendència que reclama Capgirem Vic. La proposta, malauradament, va ser denegada immediatament al·legant que s’havia d’inagurar pel dia 1 d’octubre. «Fet que ens porta a concloure, una vegada més, que estan fent el paperet», va insistir Dinarès.

A més, es considera «ofensiu a la memòria de tota la gent que es va mobilitzar aquell cap de setmana, que va muntar activitats als col·legis, que hi va esmorzar, dinar, berenar, sopar i dormir. Creiem que no estan a l’altura de les circumstàncies», va lamentar Carla Dinarès fent arribar el sentir generalitzat de l’assemblea de Capgirem Vic, des de la qual tampoc s’entén que ERC canviï el seu posicionament respecte fa un any i ara estigui a favor del que, segons paraules de la pròpia Marta Rovira referint-se a altres accions similars és una «falsa unitat amb voluntat propagandística».

Capgirem Vic ha assistit sempre. A totes les reunions, amb actitud proactiva i amb la camisa arremangada. Però ens hem trobat amb un mur de formigó al davant. I per molt que al mur hi hagi escrita la paraula 'consens' ben grossa, amb lletres de colors vistosos i retroil·luminades, segueix sent un mur de formigó. Portar al ple la mateixa proposta que fa un any, sabent perfectament que el posicionament de l'assemblea de Capgirem Vic hi és contrari no és buscar consens. Per moltes vegades que ho repeteixin, això està molt lluny de tenir voluntat d'arribar a un acord. «Veiem que l'únic consens que entenen els convergents es diu majoria absoluta», va concloure Carla Dinarès.

Per tot això, i amb molta pena perquè una ciutat com Vic no sigui capaç de posar 1 d'Octubre a un dels seus carrers o places, i per tots els motius exposats, des de Capgirem Vic es denuncia que la inauguració de dilluns a la qual no es va assistir no anava més enllà de ser un acte simbòlic. Carla Dinarès va acabar la seva intervenció recordant que «ens hi trobaran sempre que calgui fer efectiva l'herència de l'1 i del 3 d'octubre, però no per organitzar actes per fer-se la foto de rigor».