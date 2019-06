Llibertat! l'Autodeterminació és un dret, no un delicte!

Comunicat amb motiu de la finalització del judici als presos i preses polítics independentistes

Davant la finalltzació del judici als presos i preses polltics independentistes i un cop dictat el vist per sentència d'aquest judici a Is democràcia, des de Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana volem fer les següents oonsideracions:

• Denunciem l'abús de la presó preventiva i les irregularitats que han marcat tot et procediment judicial. El judici s'ha mostrat oom un acte de revenja i de persecució política amb l'objectiu d'escarmentar i destruir la capacitat reivindicativa del moviment independentista, però també, no ho oblidem, és una advertència adreçada a qualsevol expressió de dissidència i desobediència.

• Considerem que qualsevol sentència condemnatòria serà un atemptat contra e l 11 iure exercici dels dret s i les llibertat s -com ara e l dret de participació política, d'expressió, de reunió i de man~estació- i posarà en qüestió encara més la legitimitat del tribunal, i per extensió, el descrèdit del poder judicial.

• Reclamem la immediata llibertat de tots els presos polítics, l'anul- lació de les causes judicials, el sobreseïment i arxiu de totes les actuacions contra totes les persones represaliades i el retorn immediat de les persones exiliades.

• Denunciem la repressió de l'Estat, la violència policial, l'atac a les llibertats democràtiques i la suspensió dels nostres representats electes. Amb el judici també es jutgen els nostres representants al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu i mai no renunciarem a l'exercici dels nostres drets democràtics, oom ara el dret a la representació política.

Per tot això, fem una crida a participar massivament a les concentracions unitàries convocades amb motiu de la finalització del judici farsa per denunciar la repressió de l'Estat i per defensar que l'autodeterminació és un dret.

Barcelona, 12 de juny de 2019