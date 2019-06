Guanyem presenta 22 punts clau i un organigrama per al futur govern de Girona

La candidatura manté l'aposta d'una entesa amb ERC per conformar un govern "social, republicà i transformador"

Guanyem Girona ha presentat 22 punts clau i un organigrama per al futur govern de Girona. En una conferència celebrada al centre cultural La Mercè, la candidatura ha explicat que manté l'aposta d'arribar a una entesa amb ERC amb l'objectiu de conformar "un govern social, republicà i transformador d'acord amb allò que les gironines i els gironins van expressar majoritàriament a les urnes". L'alcaldable de la formació Lluc Salellas ha explicat que el document s'ha fet arribar a ERC, però també al PSC i a JxCat, que es considera que seran actors rellevants durant el proper mandat.

La regidora Cristina Andreu s'ha encarregat de desgranar la proposta. Entre els 22 punts presentats destaquen qüestions com l'articulació de l'àrea urbana, l'elaboració d'un Pla de Ciutat participatiu per projectar estratègicament la ciutat a 15 anys vista, o la declaració de l'Emergència Climàtica amb diverses mesures per fer-hi front. Guanyem Girona també proposa desplegar els plans integrals i especials que hi ha encallats actualment, aplicar urgentment el Pla Local d'Habitatge, o crear una Oficina de Drets de Ciutadania.

En l'acabament de l'acte, Salellas ha assegurat que Guanyem treballarà per aplicar aquestes 22 mesures ja sigui des del govern o des de l'oposició, i ha defensat que des de la candidatura s'esforçaran "per traduir l'actual majoria social, republicana i transformadora en polítiques concretes al servei de la gent".