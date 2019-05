Guanyem Girona proposa la creació d’un centre cívic a l’Eixample nord

Guanyem Girona ha proposat avui la creació d’un centre cívic a l’eixample nord. Xevi Montoya, número 3 de la candidatura, ha explicat que l’eixample “és un barri que té poca vida comunitària i no disposa d’equipaments essencials com ara un CAP o un centre cívic”. El candidat i petit empresari ha explicat que és important que l’ajuntament de Girona tingui un projecte per al barri i ha declarat que el model de Guanyem és “dinamitzar la vida ciutadana de l’eixample i que no sigui només un barri comercial i de passada”. La creació d’un nou centre cívic a la zona contribuiria també a descongestionar els equipaments de la resta de la ciutat, que l’any 2017 van rebre en conjunt més de 35.000 usuaris.

Paral·lelament a aquesta proposta, la candidatura ha lligat el seu projecte per al barri amb la transformació de l’entrada sud de la ciutat. Segons Montoya, un bon projecte per a la zona “pot ajudar a fer més permeable la intersecció entre l’eixample i Sant Narcís, millorant la connexió entre barris i utilitzant l’urbanisme com a eina per a la reducció de les desigualtats”. El candidat ha explicat que de moment ha estat la iniciativa privada qui ha iniciat la transformació de la zona, i ha apuntat la necessitat de que hi hagi “una aposta pública i participada per la ciutadania per a decidir entre totes i tots com volem que sigui l’entrada sud de la ciutat, en el trajecte del carrer Barcelona fins a Plaça Espanya”. La pacificació del carrer Barcelona i la remodelació de la Plaça Espanya, ha afegit, són “dos elements cabdals de la Girona que ens imaginem”.

Tots aquests projectes, ha explicat Montoya, “han d’estar inserits en un pla global de ciutat que miri a llarg termini, a la Girona del 2030”. En aquest sentit, el candidat ha denunciat que el govern actual ha pres decisions “sense estratègia i a remolc del mercat: en els darrers anys ha mancat lideratge públic en la gestió de la ciutat”. Guanyem Girona proposa, en aquest sentit, la confecció d’un pla de ciutat per tal de definir participativament cap on ha d’avançar la ciutat en els propers 15 anys, i en cooperació amb la resta de municipis de l’àrea urbana.