Guanyem Girona proposa un govern “social, republicà i transformador” amb ERC

Guanyem Girona ha celebrat avui una roda de premsa per tal d’explicar el seu posicionament de cara a la investidura. L’alcaldable de la formació, Lluc Salellas, ha explicat que “les forces republicanes han sumat dos punts percentuals més que fa quatre anys, i les forces progressistes vuit punts més”. Després de reivindicar el paper de Guanyem Girona, que s’ha situat en segona posició amb més de 8.000 vots, ha declarat que “volem fer honor al mandat que ens han donat els gironins i les gironines a través d’un govern social, republicà i transformador format per Guanyem Girona i per Esquerra Republicana”. La suma de la candidatura de confluència i d’ERC resulta en 10 regidors, mentre que un govern en solitari de Madrenas en sumaria 9.

Preguntat per la política de pactes amb la resta de partits, Salellas ha declarat que “quan ens fan escollir entre país o ciutat, nosaltres diem que són indestriables: país i ciutat”. En aquest sentit, els 6 regidors i regidores de Guanyem descarten formar govern amb JxC perquè no hi comparteixen model de ciutat, alhora que també descarten un govern tripartit amb els socialistes “mentre continuïn donant suport al 155 i a les polítiques repressives contra el republicanisme català: no governarem a qualsevol preu”. Salellas s’ha mostrat així disposat a seguir parlant amb Esquerra Republicana per intentar formar un govern en clau sobiranista i d’esquerres.

Un consistori més sobiranista i més d’esquerres

El percentatge de vot a partits sobiranistes ha passat del 62,71% l’any 2015 al 64,6% actual, mentre que el vot a partits d’esquerres ho ha fet del 44,62% al 52,35%. Lluc Salellas ha reivindicat que Guanyem Girona “és l’única formació partidària de la república catalana que ha augmentat en percentatge de vot i en regidors, i ho ha fet lligant el compromís nacional amb un model de ciutat social, sostenible i pensat per a la majoria”. Per aquests motius, ha insistit, “per responsabilitat amb els nostres electors i amb el que han expressat les gironines i els gironins a les urnes, volem intentar liderar una alternativa de govern que reflecteixi aquest doble compromís de ciutat republicana i progressista, amb vocació de transformació social”.