Guanyem Girona es reivindica com la garantia d’un govern “social, republicà i transformador”

Guanyem Girona ha celebrat avui l’acte final de campanya a la Plaça Independència. Lluc Salellas, alcaldable de la formació, ha declarat que “aquest diumenge els gironins i les gironines podran escollir quatre anys més d’un govern sense ambició, que no aborda les necessitats de la majoria; o un govern social, republicà i transformador liderat per Guanyem Girona”. En aquest sentit, Salellas ha reivindicat Guanyem com l’única opció que “nítidament aposta per un relleu al capdavant de l’ajuntament en clau social i republicana”. L’alcaldable ha explicat que la candidatura municipalista ha elaborat més de 500 propostes programàtiques i ha presentat “un equip de base ciutadana, plural i divers com la ciutat mateixa”. Guanyem és una formació que agrupa als comuns sobiranistes, als socialistes independentistes de MES, a la CUP i a molta gent independent provinent de l’activisme de base i de sectors professionals diversos.

Lluc Salellas ha fet també referència a les eleccions europees, que coincideixen amb les municipals. En aquest sentit, l’alcaldable ha declarat que “a les eleccions europees que tothom voti el que vulgui, pensant en el país; però a Girona nosaltres som l’opció que millor aglutinem la sensibilitat progressista i sobiranista majoritària a la ciutat”. Sobre això, l’alcaldable ha insistit que a les eleccions municipals es vota a les persones i als projectes de ciutat, i s’ha mostrat convençut que la gent de Girona “farà confiança a una candidatura com la nostra, que és 100% municipalista i que té la ciutat al cap i al cor”.

Cares gironines conegudes

Al llarg de l’acte han parlat diferents persones de Girona, vinculades a l’activisme de base però també al món professional, universitari o social. El llibreter Guillem Terribas, l’exrector de la UdG Sergi Bonet o la doctora en humanitats Íngrid Guardiola han exposat les seves raons per guanyar una ciutat per a la seva gent. L’escriptor gironí Rafel Nadal també ha assistit l’acte i ha conversat una estona amb Lluc Salellas i la resta de candidats i candidates. Cristina Andreu, número 2 de la candidatura, ha explicat que “volem construir una ciutat de drets, sostenible, que cuidi a la seva gent i que cooperi amb els municipis del seu entorn i amb el país en l’objectiu compartit de la república catalana”. També han intervingut els activistes veïnals Martí Carreras i Ángel Fernández “Nene”, així com l’advocada i cap del programa d’immigració d’una entitat del tercer sector Mónica Caldas. L’acte ha estat presentat per Laia Martín, presidenta de l’associació de veïns de la Vall de Sant Daniel.