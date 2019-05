Un advocat de l'Estat "anti-consultes" serà eurodiputat de Vox

Jorge Buxadé Villalba (ex-candidat de la Falange Española de la JONS i ara cap de llista de Vox a les eleccions europees) va ser l'advocat encarregat de recórrer el referèndum d'Arenys de Munt del 2009. Jorge Buxadé Villalba (Barcelona, 1975) es va llicenciar en dret a la Universitat Abat Oliba el 1999 i el 2003 va entrar al cos d'advocats de l'estat i destinat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya .

El 1995 va anar a la posició número set a la candidatura de Falange Española de las JONS a Tarragona a les eleccions al Parlament de Catalunya. A l'any següent es va presentar com a número vuit per Falange Española Auténtica a Barcelona a les eleccions generals del 1996. Més tard va treballar com assessor de Montserrat Nebrera, del Partit Popular.

Va ser l'advocat encarregat de recórrer el referèndum d'Arenys de Munt del 2009.Ha treballat a diversos bufets d'advocats i des del març de 2018 és àrbitre al Tribunal Arbitral de Barcelona.El 2016 va ser vicepresident segon a la candidatura de Santiago Abascal per presidir Vox i és vocal de l'executiva nacional del partit.

És professor associat de Dret Administratiu a la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliva San Pablo CEU. També va ser president del Foro Català de la Família, secretari de la Fundació Joan Boscà (2014-2015) i un dels impulsors de la creació de Societat Civil Catalana.

Hi ha divesos adovcats de l'Estat "fitxats" per Vox (com Macarena Olona Choclán que va candidata al Congreso per la província de Granada) i d'altra banda l'Abogacia del Estado sembla que està seguint les consignes de Vox a l'hora d'endurir els càrrec als imputats per l'1 d'Octubre.