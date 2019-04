El jutjat 13 de Barcelona processa 30 persones

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha acabat la seva investigació sobre la preparació del referèndum del 2017. Ha trobat indicis de diversos delictes, però, no de rebel·lió ni sedició. Així, la magistrada ha decidit processar 30 investigats pels delictes de malversació, desobediència, prevaricació o falsedat documental.

Són, majoritàriament, càrrecs intermedis del govern de Carles Puigdemont, com ara l'exdirector del Diplocat Albert Royo; l'ex-alt càrrec de Presidència Antoni Molons; Joaquim Nin, ex-secretari general de Presidència, i Rosa Vidal, interventora del govern.

En l'àmbit de les relacions exteriors, també es processa Amadeu Altafaj, exdirector de la representació de la Generalitat davant la Unió Europea, i Aleix Villatoro, ex-secretari general del Departament d'Exteriors. Villatoro és a qui se li atribueixen més delictes: malversació, desobediència, revelació de secrets i prevaricació.

La jutgessa també processa per un delicte de desobediència la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i el director de Comercial i Màrqueting de la CCMA, Martí Patxot.

No hi és a la llista Santi Vidal, jutge i exsenador d'Esquerra amb qui va començar aquesta investigació, ni Carles Viver i Pi-Sunyer, que va ser president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, un dels investigats per l'antic jutge del 13 (ara mort) Antonio Ramírez. Tampoc Josep Lluís Salvadó, perquè és aforat. En total s'ha aixecat la imputació a quinze persones.

Per als 17 processats per malversació, la jutgessa fixa en 5.803.068 euros la fiança solidària per responsabilitat civil, la quantitat suposadament gastada o compromesa amb la celebració del referèndum.