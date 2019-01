Repressió

La Intersindical-CSC denuncia les detencions de dues persones afiliades al sindicat i la repressió contra l'independentisme per part de l'estat espanyol

La Intersindical-CSC ha manifestat el seu suport a les dues persones afiliades a la Intersindical-CSC i a l'Eina-Espai Jove de la Intersindical-CSC que han estat detingudes durant el dia d'avui a comarques gironines en el marc de les actuacions repressives de l'estat espanyol contra l'independentisme.

Denuncia la repressió que sistemàticament practica Espanya contra la llibertat d'expressió i la llibertat de pensament i la persecució que persones i organitzacions pateixen des de fa molts anys per part de l'estat i les seves institucions, tant sota el mandat de Mariano Rajoy com de Pedro Sánchez. Uns i altres han demostrat que la resposta a les demandes dels treballadors i treballadores catalanes no és el diàleg sinó la persecució policial.

Així com també la hipocresia mostrada per l'actual govern d'Espanya, que avui mateix a les institucions europees i a través del president espanyol donava lliçons de democràcia i mostrava la voluntat de diàleg mentre els seus cossos policials practicaven les detencions per tots conegudes. La violència policial i la repressió no seran les eines d'un diàleg.