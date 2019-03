Nou intent de despenjar la pancarta "Stop repressió, Catalunya Lliure" a lantic pont del camí de ferro de Ceret

El Comitè de Defensa de la República del Vallespir-Alberes ha denunciat noves degradacions sobre la banderola en contra de la repressió a Catalunya. Una setmana després d’haver penjat una gran banderola amb el lema "Stop repressió, Catalunya Lliure" a l’antic pont del camí de ferro de Ceret, el CDR denuncia que uns desconeguts han intentat despenjar-la, segons informa Ràdio Arrels.

És el tercer cop que es produeixen fets semblants. El CDR del Vallespir estudia la possibilitat de denunciar aquestes degradacions. La banderola ha estat penjada amb el vistiplau de l’ajuntament de Ceret.

Com s’havia de preveure, alguns han intentat estripar la pancarta fixada al pont de Ceret fa uns 15 dies. La novetat és que s’han instal·lat càmeres trempeig i que ara s’estudia presentar una denúncia. Us molesta la llibertat d’expressió? Doncs ara en pagareu les conseqüències... pic.twitter.com/E7TQTlyn7T

Nova pancarta a l’entrada de Ceret (Vallespir / Catalunya Nord) exigint llibertat per als presos polítics catalans. 8 metres per 1,5 per dir que Catalunya s’ha guanyat el dret de ser lliure.

Tossudament alçats ✊CDR Vallespir-Alberes,

amb el vistiplau de l’ajuntament de Ceret 👏 pic.twitter.com/zJPrh0uebt