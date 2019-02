#JUDICIFARSA

L'independentisme manté el pols malgrat la repressió

Nou cop de força del moviment omplint la Gran Via de Barcelona per visualitzar els seus anhels de llibertat i denunciar la farsa del judici.

Missatge clar i contundent dels carrers de Barcelona: l’autodeterminació és un dret, i no pas un delicte. Al voltant de 500.000 persones ha col·lapsat la Gran Via de Barcelona des de primera hora de la tarda, en una manifestació multitudinària en la setmana que ha començat al judici a l’1-O.



La manifestació ha estat una mostra clara de la transversalitat i pluralitat de la societat, ja que hi han participat activament entitats de caire molt divers. A més de l’Assemblea, a l’acte presentat per Flora Saura, hi han intervingut Òmnium Cultural, l’AMI, l’ACDC, els CDR, Unió de Pagesos, Irídia, Novact, entitats de Madrid i representants de partits polítics com Elsa Artadi, Gabriel Rufián, Natàlia Sànchez i Joan Josep Nuet. També hi ha hagut una representació dels sindicats USTEC i Intersindical-CSC. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, també hi han assistit. Ha posat nota musical el cantautor Cesk Freixas.



Unitat estratègica

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha demanat tornar a posar els objectius polítics al centre del debat, precisament en una setmana en què ha començat el judici. “Hem de convertir aquest judici en una oportunitat”, ha dit.

Cal cercar novament la unitat estratègica que va portar a Parlament, Govern i societat mobilitzada a fer l’1-O. “Junts ens en vam sortir”, ha recordat. “No som víctimes”, per tant, cal deixar de plorar i treballar, persistir i lluitar pacíficament, perquè només des de la moral de victòria s’assolirà l’objectiu.



El camí, sobretot l’internacional, està molt més clar ara. “Només hem d’explicar que fa 16 mesos que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó”. Ara bé, cal treballar per no normalitzar aquest judici, ni la repressió.



Al seu torn, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha apel·lat els demòcrates de l’Estat espanyol perquè no cedeixin davant l’extrema dreta. “Hem convertit la Gran Via en un mur humà”, ha dit. “Som un mur humà de dissidents”, ha exclamat.



Mauri s’ha volgut dirigir també al Govern de Pedro Sánchez, i ha demanat que encara és a temps d’instar l’advocacia de l’Estat a retirar els càrrecs sinó, serà còmplice de l’extrema dreta, i ha advertit que és una irresponsabilitat cedir davant l’extrema dreta. “Defensar la independència no és delicte”, ha afegit.



Defensa i vulneració de drets

Molts dels altres parlaments han posat l’accent en les vulneracions de drets en el procés, i la necessitat de participar en la propera vaga del 21 de febrer. Però també s’han sentit mostres de suport des del Madrid republicà que, a través d’Isaac Izquierdo, ha deixat clar que aquest és un judici polític que mostra la fortalesa repressiva de l’Estat però també la seva debilitat política.



El partits, presents a l’acte

Les formacions polítiques que han pres la paraula a l’acte han volgut deixar clar el moment excepcional que vivim. Elsa Artadi ha dit que veu la gent més ferma i decidida que mai, i ni un judici, ni la censura del Parlament europeu faran por. El que ha de fer por, ha dit, és quedar-se en un estat “violent” que “empresona idees polítiques” i viola drets.



Gabriel Rufián ha dit que avui hi ha un dic, una muralla, davant del feixisme, i ha afirmat que estan passant coses “terriblement anòmales”, i s’ha mostrat contundent: a Catalunya es té clar que el feixisme se’l combat i se’l destrueix. I als “tres genets de l’Apocalipsi ultra” els ha enviat un missatge: no passaran.



Natàlia Sànchez ha dit que els drets civils i polítics són fonamentals. “Ens mereixem una vida digna, i això és un dret, no un privilegi”, i que el dret a l’autodeterminació pertany a tothom. “Ho tornaríem a fer”, ha conclòs.



Finalment, Joan Josep Nuet ha dit que la grandesa d’un poble es mesura amb dies com aquest. “La lluita és llarga, us necessitem a tots”, ha demanat. “Seguim amb unitat republicana, perquè només la unitat ens farà vèncer i lliures”, ha conclòs, just després de fer un agraïment molt profund a Carme Forcadell, “no oblidaré mai el que has fet per nosaltres”.



El cicle de mobilitzacions iniciat el 12 de febrer, amb l’inici del judici, continuarà aquest proper dijous, en què sindicats del país han anunciat una vaga general. Ramon Font, de la USTEC, i Àngels Massip, de la Intersindical-CSC, han demanat d'unir-nos-hi, perquè hi ha motius suficients per fer-ho.