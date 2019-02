Desnonaments

Suspès el desnonament del Bloc SAREB de Premià de Mar

El desnonament previst per divendres 1 de febrer va quedar suspès. Les veïnes del bloc d'Enric Granados 27 de Premià de Mar han guanyat dos mesos d'ajornament gràcies a la pressió feta sobre l'Ajuntament i sobre el banc. La Xarxa d'habitatge del Maresme ha les gràcies a la pressió mediàtica i popular que vq aconseguir que la SAREB demanès la suspensió. Una aturada on s'ha mostrat suport i que es disposava a posar el cos divendres passat per impedir que els 9 nuclis familiars que habiten el bloc anéssin al carrer.

La Xarxa remarca que feia més de 2 anys que els i les veïnes del Bloc provaven de regularitzar la seva situació i d’empadronar-se a les seves llars. Després de ser reiteradament ignorats, el fet d’haver-se organitzat amb la Xarxa ha fet canviar radicalment la seva situació. En unes setmanes han aconseguit que l’Ajuntament i serveis socials atenguin com pertoca la seva situació. Hem hagut de passar pràcticament cada dia de les darreres setmanes per les oficines municipals, fer acte de presència al ple i fins i tot obrir portades de la premsa local.

Tot i així discrepen pel que fa als dos mesos de termini i manifesta "Això no s’acaba aquí ni molt menys. Les seves reivindicacions són clares: Lloguer social pels i les veïnes del Bloc i exigeixen que l’Ajuntament, l’Agència Catalana de l’Habitatge i la SAREB, s’asseguin en una taula amb nosaltres el més aviat possible".