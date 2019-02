La guàrdia civil estrena un nou sistema de transport en l’enèsim trasllat de presos independentistes a Madrid

El presos independentistes van arribar divendres a les presons d’Alcalá-Meco i Soto del Real en un autocar “nou” amb capacitat per a 28 presos i amb un sistema d'enregistrament d'imatges. Té 14 cel·les dobles de la mida aproximada d'un lavabo d'avió i els presos no es veuen entre ells perquè viatgen en compartiments separats.

Els trasllats de presos independentistes realitzats per les forces d’ocupació espanyoles tenen un llarg historial. El 10 de desembre de 1981 els militants independentistes Mait Carrasco (Barcelona), Marcel Casellas (Esplugues de Llobregat), Carles Castellanos (Barcelona), Josep Vicent Just (València), Teresa Lecha (Barcelona), Maria Llum López (Barcelona), Teresa Aragonès (Barcelona), Josep Mariné (Reus), Daniel Pérez (València), Blanca Serra (Barcelona), Eva Serra (Barcelona), Simó Aguilar (València), Jaume Llussà (Manresa), Pere Bascompte (Manresa), Eduard Aleu (València), Pere Anguera (Reus), Maria Alicia Corachan (València), Lluís Font de Rubinat (Reus), Clara Galovart (Manresa), Josep Oliveres (Manresa), Lluïsa Parra (València) i Pilar Sala (Manresa) van ser traslladats a Madrid en dues furgonetes (una per a les dones i una altra per als homes). Tots els detinguts (sota la llei antiterrorista) anaven emmanillats en un furgó amb banquetes laterals. Els emmanillats no es podien agafar enlloc i com que els conductors conduïen sense cap mena de consideració els detinguts anaven de banda a banda empenyent-se. Aquest transport va ser greu sobretot per a la Teresa Aragonès que estava embarassada i no va parar de vomitar durant tot el viatge.

No sempre s’han realitzat els transports dels detinguts independentistes en furgonetes. El mes de maig de 1988 Carles Castellanos va fer el trajecte des de la caserna de la guàrdia civil de l’avinguda Madrid de Barcelona fins a Madrid (emmanillat dins d’un cotxe de la “benemèrita” camuflat) entre dos agents de paisà que durant tot el viatge li tenien el cap contínuament tapat amb una jaqueta.

Un altre trasllat (en furgoneta) a Madrid d’un pres independentista es va produir tres anys després. L’any 1991 el jove militant de l’MDT Sergi Sol es va declarar insubmís al servei militar espanyol (i la prestació social substitutòria) i va ser empresonat durant 4 mesos a la presó militar d’Alcalá-Meco on va ser traslladat des de la caserna del Bruc de Barcelona per tres guàrdies civils que el van dur emmanillat amb les mans a l’esquena durant tot el trajecte. A mig camí, després de patir uns minuts de forta calor (era estiu i la guàrdia civil havia deixat la furgoneta al sol amb el jove independentista a dins) el pres va poder dinar en un restaurant de carretera (amb una mà enmanillada a la pota de la taula).

També a la dècada dels ‘90 del segle passat (durant el Macrojudici de l’Operació Garzón) els presos independentistes van tornar a anar a Madrid en furgonetes de la guàrdia civil però en dues altres ocasions que els presos independentistes Joan Rocamora i Josep Musté van ser jutjats a l’Audiència Nacional els trasllats es van realitzar en un autocar amb els dos presos emmanillats un a l’altre i empassant-se els gasos del vehicle perquè el fum dels tubs d’escapament es colava dins la zona dels seients. Durant un trasllat dels presos independentistes Josep Musté i Ferran Ruiz al jutjat de Martorell la guàrdia civil va aturar el furgó i va posar la pistola al cap d’aquests dos presos dient-los “sois unos cagados sin armas”.

Així doncs, sembla que "el nou sistema de transport" de la guàrdia civil estrenat divendres passat no deixa de ser l’enèsima versió d’un ja “tradicional” trasllat de presos independentistes a Madrid.