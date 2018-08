Carta des de Mathausen (carta dipositada al Mathausen Memorial Center durant la visita del 21 d'agost de 2018)

Companyes,

El vostre record dins d’aquests murs ens dona força per a continuar la lluita, perquè si vosaltres ho vau poder fer en un moment on tot era més sagnant, seria absurd afluixar ara.

Malauradament avui els feixismes creixen arreu d’Europa encoratjats pels partits d’extrema dreta i mentrestant els estats així com alguns governs municipals del nostre país miren cap a una altra banda. L’estat espanyol continua abusant de la memòria forçant-nos en l’oblit de certs esdeveniments que encara no ha sigut capaç de reconèixer com els crims del franquisme mai jutjats: mai ho ha volgut fer. En canvi, posa constantment en relleu els suposats valors de la transició. Tanmateix, ha donat impunitat a les agressions feixistes des dels inicis de la suposada democràcia espanyola i en canvi el seu aparell judicial obre processos per odi, sedició, rebel·lió o fins i tot terrorisme a les actituds democràtiques que posen en dubte l’arrogància de l’Estat.

El feixisme d’ara és el mateix que el que va enviar els “apàtrides” als camps d’extermini, l’hereu polític del feixisme que va assassinar aquí, a Mathausen-Gusen el regidor Joan Grassot d’Arenys de Munt durant el genocidi ideològic. Mentrestant, els traumes generats pel feixisme a la nostra societat no han fet més que agreujar-se degut a un Estat que li és còmplice i que no és capaç de mirar-se al mirall. I mentre ens discutim i negociem la retirada dels símbols, encara mai s’ha explicat el que va passar i potser aviat, ja serà massa tard.

Avui la societat catalana està sent objecte d’una intervenció interessada per part de determinats actors polítics i institucionals, que justifiquen per exemple les agressions violentes que s’han multiplicat en els darrers mesos així com també les accions policials de l’1 d’octubre contra les ciutadanes que exercien el seu dret a decidir. Unes imatges que van fer la volta al món però que l’estat espanyol encara menysprea.

Per vosaltres i per totes nosaltres,

Assemblea Local de la CUP d’Arenys de Munt

Mathausen Memorial Center,

21 d'agost de 2018