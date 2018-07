“Passadís per la llibertat” a Barcelona

El proper 11 de juliol, els companys i companyes de la Crida per la Llibertat organitzen un acte a Barcelona, en el qual l’Assemblea Nacional Catalana, conjuntament amb altres entitats de la societat civil, hi col·labora.

L’acte, anomenat “El Passadís per la Llibertat”, té com a objectiu donar suport a les més de 1.000 persones represaliades pel procés d’independència i denunciar la repressió que exerceix l’Estat. Per això, necessiten que s’hi apuntin al voltant de 1.000 persones, per simbolitzar el miler de persones investigades. Totes elles portaran un cartell, cadascun diferent, que representarà les persones represaliades, entre les quals els presos polítics i els exiliats.

Els interessats a participar-hi s’hauran d’inscriure únicament a aquesta adreça de correu electrònic: passadis@cridaperlallibertat.cat. La cita serà el dimecres, 11 de juliol, a les 20h a Via Laietana, a l’alçada de plaça d’Urquinaona.