Una banda espanyolista actua a Coma-ruga arrencant llaços grocs

Ahir diumenge al matí va aparèixer una banda espanyolista al passeig marítim de Coma-ruga que arrencava els llaços grocs que hi havia penjats.

Quan una senyora els va recriminar l'acció es va produir una intensa discussió, que va ser gravada amb el mòbil. Tal i com es pot comprovar al vídeo, els membres d'aquest esquadró han d'escoltar la reprovació de la senyora, que els recorda que porten a terme un atac a la llibertat d'expressió i un acte de violència. Quan el més jove insulta la senyora, el seu 'cap' el renya i el jove l'obeeix de forma castrense: -¡Que no le insultes, coño!

Habitualment, aquestes bandes espanyolistes que arrenquen llaços grocs o cartells van amb la cara tapa (tal i com mostren en altres vídeos d'actuacions d'aquest grup unionista a Vilanova o a El Vendrell). En aquesta ocasió no, però un dels individus amenaça la senyora assenyalant-la amb el cúter.

Hi ha sospites que molts membres d'aquestes bandes pertanyen a cossos de seguretat de l'Estat, forces d'ocupació que en hores lliures porten a terme aquesta activitat paramilitar i feixista (pels tipus d'organització jerarquitzada, la impunitat amb què actuen amb el rostre cobert, i, per les connexions evidents que deixen entreveure als seus perfils a la xarxa). En la majoria de casos, pertanyen a grupuscles d'ultradreta o a partits espanyolistes com Ciutadans (Cs), tal i com s'ha posat de manifest durant les darreres setmanes.

La banda responsable de l'arrencada de llaços grocs podria ser el denominat 'Grup Autònom de Resistència 5', segons ha recollit la notícia de DelCamp.cat, que actua a la zona del Penedès. Segons s'identifica aquest grup paramilitaritzat, es dediquen a «netejar l'espai públic de simbologia totalitària i colpista».

El 'cap' renya el més jove, que obeeix de forma castrense:

-¡Que no le insultes, coño!