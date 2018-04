Llaços grocs

El PSC local i amb sintonia a l'extrema dreta, rere l'arrencada de llaços grocs a Sant Hipòlit de Voltregà

La Comissió Anticorrupció del Voltreganès ha denunciat l'arrencada de llaços grocs per persones vinculades al PSC a Sant Hipòlit del Voltregà.

Tal i com ha denunciat a través d'un vídeo, la mare d'un membre de les llistes del PSC local amenaça amb unes tisores un home que li recrimina el fet que estiguin arrencant llaços grocs. Durant la discussió, la dona s'hi abraona i l'ho se n'aparta i continua gravant amb el seu mòbil l'actitud de la senyora.

Anticorrupció del Voltreganès i el seu president, David Ventura, van portar fa dos anys als jutjats diverses irregularitats que podrien ser constitutives dels delictes tipificats com prevaricació i tràfic d'influències, en què estaven involucrats els membres del PSC local.

El web d'extrema dreta Somatemps ha elaborat una notícia Fake New en què presenta l'home que recrimina l'acció de tallar els llaços com un "agresor", però no mostra com la senyora l'amenaça amb unes tisores i l'insulta. Durant la discussió, la dona retreu amb un comentari xenòfob "que tus padres no son de aquí", mentre l'home li respon "és igual d'on siguem, tots som iguals."

En un escrit, aquesta comissió i altres entitats de Sant Hipòlit del Voltregà ha difós aquest escrit sobre el video de la discussió a Hipòlit del Voltregà que s'ha convertit en viral, i que l'extrema dreta pretén divulgar com una agressió.

A l'escrit també s'informa que es presentarà una denúncia per les amenaces que va rebre posteriorment aquesta persona i per amenaces amb arma blanca de la dona.

Nou intent de desvirtuar la realitat per encobrir l'espanyolisme de l'entorn del PSC i grups feixistes

Donada l'evidència de la violència i la falta de respecte contra els que lluiten a favor del dret humans, l'entorn del PSC, amb el suport dels feixistes, pretenen presentar una discussió provocada per la dona com si es tractés d'una agressió per tal de tapar l'atac amb arma blanca i les amenaces i coaccions a un menor.

A part, fem públic que l'home que va defensar els llaços dels drets socials i polítics ha estat reiteradament amenaçat en diversos moments i persones d'aquest entorn han enviat tres persones a agredir-lo a la porta de casa seva.

1- Aportem vídeo en primer pla del moment on es veu que la dona provoca la situació i que ni tan sols es tracta d'un forcejament, i que a més la dona intenta donar cops a l'home.

2- Vídeos que mostren com la dona va rebre el defensor dels drets humans.

3- vídeos del que pretenen que és una "agressió" que no arriba ni forcejament i que és provocada per la dona en treure un llaç del dret humans amb actitud provocativa.

4- Pantalla de les amenaces d'una de les filles, que diu que avisarà els seus cosins, i que dues hores després casualment van aparèixer tres individus a la casa de l'home per intentar agredir-lo davant del seu fill i la seva dona i en un moment que ell estava treballant.