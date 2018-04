Al president del Parlament: "fer efectiva la República Catalana que vam guanyar el dia 1 d’octubre i que el Parlament va declarar el 27 del mateix mes"

Molt Honorable Senyor Roger Torrent,

Som el poble que va defensar amb el seu cos les urnes l’1 d’octubre. Tots vam passar por: alguns seguint per les xarxes les accions violentes dels cossos de seguretat d’un Estat repressor; altres vivint-les, colpejats i atacats amb gasos lacrimògens o amb pilotes de goma. Però tots teníem un objectiu clar: quedar-nos junts davant les portes de les nostres escoles per defensar un acte democràtic que ens permetés decidir el nostre futur com a poble sobirà.

Tots som conscients que davant tenim un Estat que no ens respecta ni té cap tipus de vergonya. Menteix, ens insulta, ens degrada, ens humilia, ens criminalitza i ens empresona, i obliga dirigents escollits democràticament a recórrer a l’exili. Per tot això hem de tenir clar que el cop d’estat del 155 no ens ha de fer agenollar. Hem de ser conscients que tots tenim una gran responsabilitat i, des de la desobediència civil i pacífica, aconseguirem un futur millor. Hem de continuar estant dempeus per aconseguir la República.

Tenint en compte el mandat popular que va tornar a sorgir el 21 de desembre d’unes eleccions il·legals imposades pel cop d’estat del Govern espanyol (i dels seus aliats), us exigim valentia com a President del Parlament: demanem que es faci efectiva la República i que s’investeixi el legítim president Puigdemont. Només hi ha una sortida a l’extrema repressió que patim els republicans: fer efectiva la República Catalana que vam guanyar el dia 1 d’octubre i que el Parlament va declarar el 27 del mateix mes.

Molta força! Confiem en vostè! Visca la República Catalana!!!

COMITÈ DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA DE REUS Reus, 12 d’abril de 2018