Per la República

Protestes a Tarragona i Figueres en solidaritat amb els presos politics

Els CDR de Tarragona han tallat aquest dissabte l'A-7 a l'alçada de Sant Pere i Sant Pau per demanar la llibertat dels presos polítics catalans. Els comitès per la defensa de la república defensen que no s'ha de normalitzar la situació de tenir presos polítics i convida a tots els ciutadans a sortir al carrer a manifestar-se. També han reivindicat el poder del poble per sobre el dels governs amb el lema "el poble mana i el govern obeeix".

A Figueres, hi hagut una concentració davant l’estació del TGV i després han fet una marxa lenta fins a La Jonquera. Els Mossos han desplegat una desena de dotacions per tal d’evitar que els manifestants accedissin a la zona de vies.