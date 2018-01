La CUP-Crida per Girona sobre el Parc Central: acabament urgent de les obres, querella contra ADIF i Pla Integral de Sant Narcís

Aquest matí la CUP-Crida per Girona ha presentat una campanya informativa titulada “El nyap central: 10 anys de molèsties i incompliments”, per denunciar un cop més la mala gestió del projecte del TAV a la ciutat i els perjudicis que ha causat en el veïnat afectat, com també per fer propostes encaminades a solucionar les problemàtiques afecten l’entorn del Parc Central i de Sant Narcís. La formació ha editat cartells i 2000 fulls volants que tenen previst distribuir a les bústies i comerços de la zona en la propera setmana.

D’una banda, els cupaires han fet una recopilació dels principals greuges i incompliments per part d’ADIF, com els constants retards en els terminis de les obres, l’impagament d’obres de reposició que ha hagut d’acabar assumint l’Ajuntament valorades en milions d’euros, la renúncia en plena execució de les obres al compromís de soterrar el tren convencional i enderrocar el viaducte, les molèsties veïnals i les poques compensacions, i les mancances d’informació i participació veïnal, entre d’altres.

Pel que fa les propostes, la CUP-Crida per Girona demana, primer, garantir l’acabament immediat de les obres pendents, que segons els darrers acords amb ADIF ja s’haurien d’haver acabat a finals del 2017. En segon lloc, la formació ha instat el govern municipal a presentar sense més demora la querella contra ADIF per recuperar els recursos municipals invertits en les obres i que s’assumeixin responsabilitats penals pels incompliments i la mala gestió del projecte.

Finalment, els cupaires exigeixen que es prioritzi l’aprovació i el desplegament del Pla Integral de Sant Narcís, per solucionar els problemes que han provocat les obres i altres mancances que té el barri pel que fa a habitatge, comerç, seguretat, transport, etc.; i que s’hi destinin els recursos necessaris perquè sigui una eina efectiva. La formació ha lamentat la manca de lideratge i d’empenta dels diferents equips de govern durant tot el període d’obres.