La CUP-Crida per Girona alerta dels silencis i la inacció coincidint amb el 9è aniversari de la zona zero del Parc Central

Aquest divendres farà nou anys que ADIF va començar les obres del Tren d’Alta Velocitat a Girona i que el Parc Central va esdevenir el que avui es coneix com a zona zero de la ciutat. Coincidint amb aquesta efemèride la CUP-Crida per Girona ha volgut mostrar la seva preocupació pels silencis de l’equip de Govern sociovergent davant els retards permanents i les inconcrecions que encara hi ha sobre la data de finalització de les obres del Parc Central per part d’ADIF. Per la formació independentista, no existeixen garanties clares més enllà del cronograma anunciat al febrer que aquesta vegada tot girarà rodó i planteja que tot plegat podria ser conseqüència de la inacció governamental els últims mesos.



En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona demana a Marta Madrenas que deixi el silenci de banda perquè nou anys després de l’inici de les obres - i el martiri per veïns i veïnes - i havent assumit obres que pertocaven a ADIF per un valor de 4 milions d’euros, el que toca és presentar una demanda el més aviat possible contra la companyia. De fet, la formació no entén els motius que porten a no accelerar aquest tràmit per part de l’equip de Govern i ha anunciat que demanarà explicacions al ple del mes de setembre davant d’aquesta inacció continuada. Així mateix, la CUP-Crida per Girona ha reclamat que la ciutat no deixi de reclamar l’assumpció de responsabilitats polítiques per part dels responsables d’ADIF de tot aquest desgavell i ha demanat que iniciï una línia de memòria sobre el que han significat aquests anys perquè no caigui en l’oblit públic.



Pel regidor de la CUP-Crida per Girona, Lluc Salellas: “el final de les obres del Parc Central continua plantejant massa incògnites que cal que siguin destapades el més aviat possible. Unes incògnites que també existeixen al voltant del futur de la Plaça Espanya. La data simbòlica dels 10 anys és a prop i no podem arribar-hi sense tenir-ho tot enllestit”. Per Salellas, aquest procés d’informació, compromís i transparència amb el veïnat ha d’anar acompanyat del procés judicial que com a ciutat hem d’afrontar vers ADIF per tots els danys causats a Girona i, especialment, als veïns i veïnes de la població. La inacció actual, diu el regidor, no pot continuar essent la tònica.



Suport a la mobilització de divendres



La CUP-Crida per Girona ha anunciat el seu suport ple i la presència de la regidora de la formació i veïna del barri Ester Costa a la mobilització que ha convocat l’Associació de Veïns de Sant Narcís per aquest divendres a les 20h del vespre. Es tracta de l’enèsima penjada de crespons (serà la 13a des de l’agost de 2016) i comptarà a més a més amb la participació de l’Associació Girona 1809-Amics de la Girona Napoleònica que farà una reproducció històrica simbolitzant la lluita d’ADIF (tropes napoleòniques) contra els veïns del barri.