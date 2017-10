La CUP-Crida per Girona denuncia que els treballs nocturns de les obres del Parc Central provoquen molèsties veïnals

La CUP-Crida per Girona ha rebut diverses queixes de veïns i veïnes de l’entorn del Parc Central, que des de la setmana passada pateixen molèsties pels treballs nocturns de les obres de l’estació de trens. En el cas d’ahir dilluns, la fressa va començar als volts de les 21h i va allargar-se fins les 5 de la matinada, segons el testimoni d’uns veïns.

La formació ha reclamat al govern gironí que actuï immediatament per tal que ADIF posi fi a la situació, i ha denunciat un cop més els “innombrables greuges i incompliments” que ha patit el veïnat de Sant Narcís com a conseqüències de les obres del TAV, i ha instat un cop més el govern de la ciutat a presentar una querella contra ADIF per la mala gestió del projecte.