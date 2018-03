Vaga General

Concentració de suport amb els 16 veïns de La Floresta citats a declarar al jutjat de Rubí pel 8N

16 de veïns de la Floresta han estat citats a declarar el proper 8 de març al Jutjat de Rubí per haver participat a la Vaga General del passat 8N. El Grup de suport amb els veïns citats han convocat una concentració davant del Jutjat a les 10h

Segons el Grup de suport, El dia 8 de novembre de 2017 va tenir lloc a Catalunya una vaga general convocada per reclamar la llibertat dels presos polítics i denunciar la violència policial exercida durant la jornada del dia 1 d'octubre del 2017, "una jornada on, com en molts altres pobles i barris del país, centenars de florestanes i florestans ens vam conjurar per defensar el dret a votar el nostre futur com a país", assenyala en un comunicat

Moltes veïnes i veïns vam participar d'aquella jornada amb la voluntat de mostrar el nostre rebuig a aquell escenari de violència i repressió. Vam ser-hi als carrers i places al costat de milers de persones que van sortir per visibilitzar de manera inequívoca el nostre compromís amb aquella República votada el dia 1 d'octubre.

A començament del mes de febrer d'aquest any diverses veïnes i veïns de la Floresta, fins un total de 16, hem estat citades a declarar al jutjat en el marc d'una investigació sobre desordres públics. La causa general iniciada des de diverses instàncies judicials arriba al punt de voler fer callar totes aquelles persones que, enfront de la repressió, vam sortir al carrer per dir que no teníem por.

"Davant aquesta nova mostra de manca de voluntat per trobar solucions polítiques i l’intent de reprimir i ofegar un anhel perfectament legítim, les veïnes i veïns de la Floresta que hem participat de les mobilitzacions dels darrers mesos renovem públicament el nostre compromís pel desplegament de la república i pel compliment dels resultats de 1 d'octubre. Ens solidaritzem avui i aquí amb la resta de persones que, igual que nosaltres, estan sent citades en molts altres pobles del país i fem una crida a la solidaritat i a l'organització davant de l'embat de la repressió", remarca el Grup de suport en la nota