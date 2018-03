Vaga General 8N

Més de de mig centenar de persones citats a declarar als Jutjats d'Igualada

Els propers dies 6 i 7 de març de 9h a 15h estan citats a declarar al jutjat d'instrucció número 1 d'Igualada 51 anoiencs en relació als talls de l'autovia A-2 a l'alçada d'Òdena durant la vaga general del passat 8 de novembre. Per tal de recolzar als 51 imputats, el CDR Igualada ha fet una convocatòria oberta al conjunt del territori català per ambdós dies on hi haurà parlaments, esmorzar popular i tot un seguit d'accions per tal d'acompanyar als citats i familiars al llarg d'ambdós matins.

Diversos municipis han aprovat mocions als seus respectius ajuntaments en suport de les 51 persones citades, mostrant la seva solidaritat, el reconeixement cap a les mobilitzacions massives no violentes i en oposició a les diligències prèvies iniciades pel jutjat d'instrucció número 1 d'Igualada. Des del CDR Igualada es demana la màxima mobilització cap a Igualada per als dies 6 i 7 de març per tal d'acompanyar a les persones citades i els seus familiars. S'ha activat una caixa de resistència per cobrir les despeses de les diligències de les 51 persones afectades. ES62-3025-0014-0314-0001-8603.