L'Ajuntament de Girona rebateja la plaça 'Constitució' amb el nom de '1 d'Octubre'

Avui l'Ajuntament de Girona ha rebatejat la plaça 'Constitució' de Girona amb el nom de '1 d'Octubre' . Fa tres mesos uns desconeguts van canviar el nom de la placa de la plaça posant-hi un paper a sobre amb els text 'plaça d'1 d'octubre' (el mateix dia tres plaques del carrer 'Isabel la Catòlica' del barri de Vistalegre es van rebatejar 'popularment' amb el nom de 'Sánchez i Cuixart'). Avui el canvi s'ha fet oficial en un ple municipal on han votat a favor del canvi PEDCat, ERC i CUP i en contra PP, C's i PSC. Ahir un centenar d'unionistes es va manifestar en contra del canvi de nom i avui una multitud independentista (vigilada per 4 furgonetes dels Mossos d'Esquadra) l'ha celebrat a les portes de l'ajuntament.

La plaça avui rebatejada com a "1 d'Octubre" és al costat de la Delegación del Gobierno Español de Girona i anteriorment havia estat rebatejada 'popularment' en diverses ocasions (sobretot en actes organitzats durant el dia de la hispanitat per l'esquerra independentista) com a plaça 'Ovidi Montllor'. Alguns dels passos de vianants que hi ha per accedir a la plaça s'han trasformat en grans estelades vermelles.